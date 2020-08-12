【Tesla拆細】Tesla宣布股份一拆五　盤後股價飆升

電動生產商Tesla（TSLA）周二（11日）宣布股份一拆五計劃，股價盤後應聲飆近8%，截止周三（12日）上午8時，仍錄得升6.46%。Tesla表示，下周五（21日）收盤後，原有股票持有人將再獲得4股股票，該股票於8月31日開始進行拆股調整

Tesla股價周二跌3.11%，收市報1374.39美元。年初至今，股價升幅高達288%，過去一年升幅高達5倍，並超越老牌汽車廠豐田，成為全球市值最大車企。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）也因此身家大漲。

Tesla在聲明中指出，拆細的目的是「使員工和投資者更容易擁有股票」。以現時盤後股價1463美元計算，拆細後Tesla股價將變為292.6美元，買入門檻降低，有利於散戶入場。

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美股科技股股價大漲，上月底蘋果（APPL）亦宣布股份一拆四計劃。

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