▲ 【金價走勢】紐約期金挫近100美元 發生甚麼事？

金價急挫，跌穿2000美元水平。受累新冠肺炎疫苖有新進展，市場避險需求下降，加上美債息上升，紐約期金大跌93.4美元或近4.6%，創自3月13日以來最大單日跌幅，收報1946.3美元。現貨金跌5.8%，收報1910美元。

現貨金最新報1916.57美元，升0.2%。紐約12月期金報1925.8美元，續跌近1.1%。

新冠肺炎疫苖有新進展，俄羅斯總統普京早前宣布，俄羅斯已成為首個註冊新冠疫苗國家。普京指，女兒已接種新冠疫苗，曾輕微發燒但無大礙，且順利產生大量抗體，消息帶動市場樂觀情緒。

另外，美債息上升，美國10年期債息報0.638厘。債息回升，令資金轉流向債市。

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責任編輯：梁浩碩