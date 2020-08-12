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【港股追蹤】毛記葵涌爆升後遭股東減持　有無啟示？　

股樓投資 07:34 2020/08/12

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為人熟悉的媒體100毛早年由紙媒做到可以在港交所（00388）上市，即是現時的毛記葵涌（01716）。股份上市初期受市場追捧，惟之後表現失色，今年首7個月股價跌超過30%。不過本周媒體股有資金追入，股價受刺激，昨日（11日）更升超過1倍收市。股東之一的萬華媒體（00426）昨晚發公告，指在市場上沽出部分持股。

相關文章:【港股追蹤】移卡神話破滅？　升完2成倒跌2成

公司指，昨日進行一連串交易，按每股平均價格1.547元，於市場上出售合計675萬股毛記葵涌持股（相當於毛記已發行股本2.5%），所得款項總額為1,040萬元（不包括交易成本）。股份昨日收報1.55元，與萬華平均沽出價格相若。集團預期確認出售收益約710萬元，並將於截至2021年3月底年度確認為其他全面收益。

集團沽貨前，持有2,025萬股毛記葵涌股份，持股比例達7.5%。現時減持後，持股比例仍佔5%，仍受港交所權益披露條例監管。翻查紀錄，萬華媒體於2012年以180萬入股毛記，今次僅沽部分持股已收回逾1,000萬元，可謂獲利甚豐。

毛記葵涌2018年招股時，公開發售超額認購1,200倍，一手中籤率僅0.8%，上市價1.2元，惟曇花一現後一直潛水，到昨日終於重返水面，隨即有股東減持，而且是在公開市場上交由散戶接貨，對股價未必是有利因素，投資者要注意。

 

撰文 : 葉志偉

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