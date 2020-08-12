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道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元

即市財經 07:22 2020/08/12

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道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元

道指倒跌104點
市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，道指和標指均結束7連升。道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

港股ADR跌92點
港股ADR收報24798點，跌92點或近0.4%。恒指夜期倒跌，收報24843點，跌52點，低水48點。

紐約期油跌0.8%
原油價格下跌，市場憂慮紓困計劃難達成協議，紐約期油收報41.61美元，跌0.33美元或0.8%。布蘭特期油收報44.5美元，跌0.49美元或1.1%。

美滙指數升近0.1%
美滙指數靠穩，報93.64，升近0.1%。歐元兌美元報1.737；美元兌日圓報106.51。

美國10年期債息報0.64厘。

紐約期金挫近100美元
金價下挫，受累新冠肺炎疫苖有新進展，市場避險需求下降，紐約期金收報1946.3美元，跌93.4美元或近4.6%。現貨金於1916美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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