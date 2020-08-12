【美股收市】蘋果捱沽道指倒跌104點  納指挫1.7%  金價瀉近6%

市場憂慮美國難以達成新紓困計劃，或拖累經濟前景變差，投資者選擇獲利回吐，美股尾段失去動力，蘋果捱沽，拖累道指標指齊轉跌，納指插水1.7%。

美國新紓困計劃的爭拗未息，共白宮談判代表未與民主黨領袖開會，尋求解決分歧。美國總統特朗普稱考慮減稅，資金亦就俄羅斯推出的全球首個疫苗押注，以傳統經濟股為主要成分股的道指一度抽高超過300點，相反以科技股為主導的納指卻明顯跑輸 ; 尾市在蘋果等科網股拖累下，三大指數全線下滑。

道指和標指均結束7連升。道指最多曾升363點，惟尾市急劇向下，收報27686點，跌104點或0.4%；標指收報3333點，跌26點或0.8%；納指收報10782點，跌185點。

投資者紛紛換馬，減持科技股，蘋果下挫近3%，為表現最差的道指成份股；微軟、英特爾、Facebook、亞馬遜急跌逾2%。銀行股逆市上揚，摩根大通抽高3.18%，為升幅最大的道指成份股。

特朗普表示，正在認真考慮削減資本利得稅，並降低中等收入家庭的所得稅，創造更多就業機會。不過，在缺乏國會支持下，他無法單方面下調20%長期資本利得稅，有顧問建議，可透過行政命令，調低投資者出售資產時需繳納的稅額。

安聯首席經濟顧問則認為，市場暫時無視基本因素和疫情的壞消息，股市近期升浪是由技術指標所支持，但仍存在風險，最大威脅是出現大規模的企業破產潮，屆時失業問題將更棘手，因為企業需資本減值，這方面聯儲局難以提供協助。

美元先跌後回穩，現貨金價瀉近6%，是2013年來最大單日跌幅，低見1908.5美元。

責任編輯：柯志宏

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