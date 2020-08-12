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蘋果市值逼2萬億美元 庫克躋身十億美元富豪俱樂部

即市財經 03:23 2020/08/12

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隨着蘋果(Apple，美:AAPL)市值逼近2萬億美元，公司首席執行官（CEO）庫克（Tim Cook,）的身價亦水漲船高，個人淨值近期突破10億美元，躋身十億美元富豪俱樂部。

庫克現在直接持有將近84.8萬股蘋果股票，約佔公司整體股份的0.02%。按10日收盤價計算，這些股票價值大約3.75億美元。另按彭博社計算，庫克先前出售股票和持股分紅所得等，讓他賺取6.5億美元；而庫克得到的第九筆權益獎勵，料為他的淨值再添1億美元。

蘋果第二季度實現淨利潤112.53億美元，同比增長超過10%。英國廣播公司（BBC）11日預測，蘋果如今有望成為首家市值突破2萬億美元的企業。兩年前，蘋果成為首家市值突破1萬億美元的企業。

彭博社認為，以首席執行官的地位，庫克淨值超過10億美元頗為罕見，因為他並非蘋果創始人。庫克9年前接替創始人史蒂夫‧喬布斯，成為蘋果CEO。

庫克接掌以來，蘋果再未推出類似iPhone智能手機這種開創性產品，只開發出iPhone X和蘋果智能手錶，推出蘋果音樂等服務。

庫克6月宣布將在今年底前推出使用蘋果晶片的蘋果電腦，並用大約兩年完全替換英特爾晶片。

2019年，庫克在美國CEO薪酬榜排行第二，僅次於特斯拉（Tesla，美：TSLA）首席執行官馬斯克（Elon Musk）。

現年59歲的庫克2015年表示，他計劃將自己大部分財產捐出，並且已經捐贈數以百萬美元計的蘋果股票。

責任編輯：李勝君

股票 馬斯克 庫克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla Apple 英國廣播公司 iPhone X 智能手機 晶片

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