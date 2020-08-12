  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (三) 09:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【筍價租新盤】與「女神」馮盈盈做鄰居 月租萬幾蚊就可住到南昌站上蓋新盤?

股樓投資 08:00 2020/08/12

分享：

過去一個月疫情惡化，樓市氣氛也起了急劇變化，部份二手市場業主急沽貨，令樓價持續回軟。同時，租金也明顯出現跌勢，市場錄得多宗大幅減租成交。其中南昌站上蓋項目匯璽，由於於屋苑第三期匯璽III於上月開始入伙，租盤供應大增，屋苑最近一個月的租務交投十分最暢旺，由8月初至今，該屋苑已錄約45宗租務成交，對比7月份同期僅7宗，增長約5.4倍。

相關文章：【業主沽樓】長情業主齊沽貨 賺多層樓落袋 美孚業主長揸單位46年大賺81倍


香港置業高級營業董事及高級項目總監馬泰陽表示，西九龍租務市場熱鬧，當中大型發展項目匯璽III已於今季陸續入伙，料入伙數目近700伙，屋苑租務因此受帶動。8月至今該屋苑已錄約45宗租務成交，相信該屋苑本月全月租務成交勢超越7月全月的50宗水平，更有望挑戰逾百宗水平創今年新高。

相關文章：【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖


當中該行更連環促成多宗租務成交。根據香港置業分行統計數字顯示，匯璽8月份平均實用呎租約49.7元，按月輕微回落2.2%，故獲不少租客垂青。其中一宗租務成交為匯璽III 7座高層G室，1房間隔，向東北望山景，實用面積約350平方呎，業主以約2萬元放租9日即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以約1.9萬元租出，實用呎租約54.3元。據悉，新租客心儀單位簇新，加上位處高層，景觀開揚，故決定承租。資料顯示，業主於2019年10月以約828.3萬元購入上述單位，享租金回報約2.7厘。

相關文章：【樓市故事】疫市下代理各出奇謀 昇悅居3房低市價9%沽 放盤至賣出只用左5個鐘

另一宗承租單位為匯璽III 6座高層J室，1房間隔，向西南望海景，實用面積約 371平方呎。業主以約2.3萬元放租18日，即吸引外區情侶客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以2萬元租出，實用呎租約53.9元。據悉，新租客心儀單位高層望海景，故決定承租。資料顯示，業主於2019年10月以約906.2萬元購入上述單位，租金回報約2.6厘。

相關文章：【藍籌低價】太古城呎價按月挫10%買家查詢急升50% 何解成跌幅「最甘」藍籌﹖

隨著愈來愈多匯璽III 業主正式收樓，業主3年額外印花稅（SSD）禁售期未過，匯璽其他期數如1、2期也錄得多宗劈價成交，屋苑樓價亦下挫，相信不少業主賣為租，因此市場上的匯璽租盤大增。為求搶客，業主也擴大減租幅度，租金持續下挫，難怪吸引愈來愈多租客進駐匯璽，市傳指前港姐冠軍馮盈盈，也以每月1.9萬元租住匯璽約366平方呎的一房單位。

相關文章：【換樓攻略】疫市下業主腳軟減價放盤處處有 教你5招如何鋤價成功換樓


為何匯璽租盤那樣吸引﹖事實上，新樓一向有大批租客捧場，皆因入伙潮下必有大量筍價租盤出現。而位於南昌站上蓋的匯璽，交通便利，屋苑基座亦設大型購買商場，本身已有優勢。雖然以呎租而言，跟匯璽一站之隔的奧運站屋苑平均呎租只是30餘至40餘元水平，但由於奧運站屋苑的單位以2、3房為主，每月租金動輒已達2、3萬元。而匯璽則提供大量開放式至1房的細單位，租客支付「1萬尾」至「2萬頭」的租金，就可進駐新地（00016）旗下九龍鐵路站上蓋屋苑，對租客而言的確十分吸引，難怪獲不少單身人士及家庭客承租。

相關文章：【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

收租 二手市場 疫情 南昌 新地 匯璽 匯璽III

上一篇文章

【Tesla拆細】Tesla宣布股份一拆五　盤後股價飆升

下一篇文章

【品水師教飲水@iM網欄】要健康 應該飲軟水或硬水？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種
【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種
【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大
【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大