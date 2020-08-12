【筍價租新盤】與「女神」馮盈盈做鄰居 月租萬幾蚊就可住到南昌站上蓋新盤?

過去一個月疫情惡化，樓市氣氛也起了急劇變化，部份二手市場業主急沽貨，令樓價持續回軟。同時，租金也明顯出現跌勢，市場錄得多宗大幅減租成交。其中南昌站上蓋項目匯璽，由於於屋苑第三期匯璽III於上月開始入伙，租盤供應大增，屋苑最近一個月的租務交投十分最暢旺，由8月初至今，該屋苑已錄約45宗租務成交，對比7月份同期僅7宗，增長約5.4倍。

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香港置業高級營業董事及高級項目總監馬泰陽表示，西九龍租務市場熱鬧，當中大型發展項目匯璽III已於今季陸續入伙，料入伙數目近700伙，屋苑租務因此受帶動。8月至今該屋苑已錄約45宗租務成交，相信該屋苑本月全月租務成交勢超越7月全月的50宗水平，更有望挑戰逾百宗水平創今年新高。

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當中該行更連環促成多宗租務成交。根據香港置業分行統計數字顯示，匯璽8月份平均實用呎租約49.7元，按月輕微回落2.2%，故獲不少租客垂青。其中一宗租務成交為匯璽III 7座高層G室，1房間隔，向東北望山景，實用面積約350平方呎，業主以約2萬元放租9日即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以約1.9萬元租出，實用呎租約54.3元。據悉，新租客心儀單位簇新，加上位處高層，景觀開揚，故決定承租。資料顯示，業主於2019年10月以約828.3萬元購入上述單位，享租金回報約2.7厘。

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另一宗承租單位為匯璽III 6座高層J室，1房間隔，向西南望海景，實用面積約 371平方呎。業主以約2.3萬元放租18日，即吸引外區情侶客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以2萬元租出，實用呎租約53.9元。據悉，新租客心儀單位高層望海景，故決定承租。資料顯示，業主於2019年10月以約906.2萬元購入上述單位，租金回報約2.6厘。

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隨著愈來愈多匯璽III 業主正式收樓，業主3年額外印花稅（SSD）禁售期未過，匯璽其他期數如1、2期也錄得多宗劈價成交，屋苑樓價亦下挫，相信不少業主賣為租，因此市場上的匯璽租盤大增。為求搶客，業主也擴大減租幅度，租金持續下挫，難怪吸引愈來愈多租客進駐匯璽，市傳指前港姐冠軍馮盈盈，也以每月1.9萬元租住匯璽約366平方呎的一房單位。

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為何匯璽租盤那樣吸引﹖事實上，新樓一向有大批租客捧場，皆因入伙潮下必有大量筍價租盤出現。而位於南昌站上蓋的匯璽，交通便利，屋苑基座亦設大型購買商場，本身已有優勢。雖然以呎租而言，跟匯璽一站之隔的奧運站屋苑平均呎租只是30餘至40餘元水平，但由於奧運站屋苑的單位以2、3房為主，每月租金動輒已達2、3萬元。而匯璽則提供大量開放式至1房的細單位，租客支付「1萬尾」至「2萬頭」的租金，就可進駐新地（00016）旗下九龍鐵路站上蓋屋苑，對租客而言的確十分吸引，難怪獲不少單身人士及家庭客承租。

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