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小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？

股樓投資 19:14 2020/08/12

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「雖然小米很好， 但是我在這正式承認我們的確輸了」小米 （01810）創辦人、董事長雷軍在小米10周年演講中首次公開提起當年跟董明珠對賭的事。

2013年，雷軍與董明珠定下10億賭約，賭5年內小米的營業收入能否超越格力。

「這是我第一次在公開場合講這件事情」，2013年年底自己入選了央視年度經濟人物，這是當時中國企業家獲得的最高榮譽，同時獲獎的還有董明珠。編導把兩個人叫到一起，你們兩個能不能熱鬧一點。」雷軍回憶道。

於是乎，他就提議跟董明珠打賭，以1元人民幣作賭注，看5年之內小米的營業額能不能超過格力。

結果董明珠想都沒想就答應了，而且一上台說要賭就賭10億。
「賭1元是玩笑，但10億就變成了社會話題，我沒當真，但自此以後自己就變成了網紅，網絡和報章上經常出現相關的報道，而他每次跟董明珠一起出席公開場合，更例必被追問。

今天，雷軍終於開口說：「跟董明珠打賭很後悔！」

「5年之後，小米的營業額的確沒有超過格力，但是第6年我們贏了。」雷軍說。

雖說後悔，但也這件事也為雷軍上了一課，他說：「經過這幾年的打賭，我們更深的理解了格力、理解了製造業，我在內部也反覆要求同事，要向格力學習。」

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撰文 : 張以正

格力電器（深：000651） 雷軍 小米集團－W（01810） 香港股票

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