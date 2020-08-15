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【國指新貴】美團掌門王興發跡史　敢言直轟馬雲、暗諷華為

分析 11:00 2020/08/15

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美團點評成為國指新貴，創辦人王興你又認識多少？

美團點評 （03690） 雖然大熱倒灶未獲入恒生指數，但順利納入恒生國指，也是內地三大市值的科技股「ATM」之一。相對騰訊馬化騰、阿里巴巴馬雲，美團點評創辦人兼首席執行官—王興，在傳媒及公眾面前寡言少語。不過，王興在自己早年創建的社交平台「飯否」卻呈現另一面：表達慾旺盛敢說，筆耕不綴，思想天馬行空的創業者，甚至有網友提醒他謹言慎行，亦有網友誠摯發問如何讓王興閉嘴，但他卻依然自顧自地想說就說，語出驚人。

王興2007年成立的飯否早已經關閉了註冊通道，難如其他內地社交平台引起熱話，但王興至今仍活躍於這裡，儼然成為他的半個秘密社交網絡。

正如王興個性簽名：

如果我一天都沒看到、想到、或做過什麼值得在飯否上說的事，那這一天就太渾渾噩噩了。

王興飯否屢炮轟阿里巴巴和馬雲

近年美團與阿里巴巴 （09988） 圍繞本地生活領域各個業務大戰多個回合，王興也不時炮轟阿里巴巴和馬雲。例如早前美團取消支付寶的選項，王興隨後在飯否發出拷問，一併成為輿論爭議

淘寶為什麼還不支持微信支付？微信的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比淘寶低。

再有早些時候，王興暗諷愛好上鏡的馬雲在影視作為不大：

阿里放棄大文娛已經是一件可以倒計時的事了。

針對馬雲在未經阿里巴巴董事會批准下剝離支付寶，王興也毫不避諱評論馬雲，也挖苦阿里「戰鬥力強」

我仍然認為他誠信有問題。

如果他們各方面做得更有底線一點，我會更尊敬他們。一堆人質疑拼多多（美：PDD）卻不質疑淘寶（如何起家），這已經說明我們這個社會是多麼健忘。

暗諷華為非高科技？

華為近一年飽受海外批評，反而激起內地為華為護航，不少華為競爭對手都不願批評，王興近期在飯否的言論就被視為暗諷華為

真正的高科技產品不會怕一個國家不向你開放市場，而是一個國家怕你不賣給他，典型例子是英特爾的芯片

天馬星空的創業者　美團商業版圖仍在探索邊界

王興家境優裕，父親王苗創辦福建省最大水泥廠之一，是龍岩市當地首富。年少已是「學霸」，高中畢業就被保送上清華大學，求學期間已表現出對創業的興趣，當時加入清華科技創業者協會。

後來他獲全額獎學金赴美國攻讀碩士時，受到美國社交網站的興起影响，毅然輟學回國創業。

2004年王興夥大學同學王慧文創立最早期中國社交網站「校內網」，2006年用戶暴增突破數百萬，增迎來創業高峰期，但由於缺乏資金增加伺服器和寬頻而被收購，該網站後改名「人人網」並在美國上市。

2007年，王興投入二次社交網站創業，於是創建「飯否」，被業界認為是中國最早期的「微博」，這段創業故事很快結束。王興後來又進行多次與社交有關創業。

美團成創業轉捩點　先獲阿里投資後改投騰訊

對比過往幾次創業經歷，美團有明顯分界點。

美團之前，王興純做互聯網社交產品；美團之後，王興更多地結合社交和商業進行思考。

他提出「互聯網下半場」的概念，「過去二十年，需求側的數字化逐漸完成，但是在供給側的數字才剛剛開始。」 2015年的美團商業版圖初現雛形，馬雲亦參與投資。

當時阿里巴巴、騰訊經已壯大，但各自投資哲學不同，阿里巴巴往往以控股、併購，將投資納在商業帝國中。騰訊雖然以「微信」等平台主導流量，但投資公司時，大多只持有少數股份，保留公司管理層決策權。

最終，美團投入騰訊懷抱，同時阿里巴巴撤資。 在王興掌舵下的美團不斷嘗試各種新業務、摸索邊界、深入各個垂直領域，形成以外賣為主、酒店旅遊、到店、打車、支付等業務為輔的商業模式，與阿里巴巴、滴滴、攜程（美：TCOM）等互聯網企業爭奪「獵物」，令美團亦成為中國市值最大互聯網字母榜「ATM」中的一巨頭。

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編輯：陳華

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