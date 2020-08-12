【騰訊業績】騰訊業績前股價反覆　上季經調整純利料增24%（附券商預測列表）

▲ 騰訊收市後放榜，經調整純利料按年增24%

重磅股騰訊 （00700） 今日收市後公布季度業績。騰訊近期受美國微信交易禁令困擾，若今日交出超越預期成績表，料可為短綫股價走勢提供支持。綜合券商預測騰訊業績，騰訊上季收入料按年增長27%至1,125億元（人民幣，下同）；Non-GAAP（非通用會計準則）純利則按年升24%，至292億元。

騰訊今日股價反覆，早市曾跌近2%，低見504元，一度倒升，最新報513元，微跌0.1%，成交約44億元。

受惠疫情期間「打機」需求急增，騰訊今年首季手遊收入按年大增逾6成。券商大和認為，雖然內地疫情受控後，用戶時長等漸回落至正常水平，但得益於新推出遊戲強勢開局，料第二季手遊收入仍可按年增長42%至316億元，《一人之下》、《荒野亂鬥》在國內市場推出後均表現亮眼。野村則更加進取，料騰訊次季手遊收入有望繼續按年大增6成，遠高於市場45%的預測，主要受惠首季強勁的遞延收入，以及海外市場增長貢獻。

廣告業務方面，因品牌廣告主取態審慎，料仍影響騰訊媒體廣告收入，花旗料上季按年下滑28%至31.7億元，同時社交廣告亦或因流量回落而受壓，惟部分可由電商618促銷抵消，帶動整體廣告收入按年增長15%至189億元。

管理層將於今晚舉行業績會，對美國微信禁令的解讀、應對措施料成焦點，同時集團下半年遊戲推出部署、廣告業務復甦情況料也為投資者關注問題。

收入 Non-GAAP純利 券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅 野村 1149 29% 299 27% 花旗 1101 24% 271 15% 大和 1105 24% 273 16% 美銀證券 1130 27% - - 市場預測 1125 27% 292 24%

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記者：陳健婷