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【騰訊業績】騰訊收市後放榜 經調整純利料按年增24%

即市財經 09:00 2020/08/12

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騰訊收市後放榜，經調整純利料按年增24%

重磅股騰訊 00700 今日收市後放榜，公司近期受美國微信交易禁令困擾，若今日交出超越預期成績表，料可為短綫股價走勢提供支持。綜合券商預測，騰訊上季收入料按年增長27%，至1,125億元（人民幣，下同）；Non-GAAP（非通用會計準則）純利則按年升24%，至292億元。

受惠疫情期間「打機」需求急增，騰訊今年首季手遊收入按年大增逾6成。券商大和認為，雖然內地疫情受控後，用戶時長等漸回落至正常水平，但得益於新推出遊戲強勢開局，料第二季手遊收入仍可按年增長42%316億元，《一人之下》、《荒野亂鬥》在國內市場推出後均表現亮眼。野村則更加進取，料騰訊次季手遊收入有望繼續按年大增6成，遠高於市場45%的預測，主要受惠首季強勁的遞延收入，以及海外市場增長貢獻。

廣告業務方面，因品牌廣告主取態審慎，料仍影響騰訊媒體廣告收入，花旗料上季按年下滑28%31.7億元，同時社交廣告亦或因流量回落而受壓，惟部分可由電商618促銷抵消，帶動整體廣告收入按年增長15%189億元。

管理層將於今晚舉行業績會，對美國微信禁令的解讀、應對措施料成焦點，同時集團下半年遊戲推出部署、廣告業務復甦情況料也為投資者關注問題。

  收入   Non-GAAP純利  
券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅
野村 1149 29% 299 27%
花旗 1101 24% 271 15%
大和 1105 24% 273 16%
美銀證券 1130 27% - -
市場預測 1125 27% 292 24%

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記者：陳健婷

香港股票 業績公布 騰訊控股（00700）

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