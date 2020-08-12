【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　騰訊歐股升2%（第二版）

▲ 騰訊上季經調整純利按年升28%，勝市場預期。

騰訊 （00700） 收市後公布季度業績，騰訊上季收入按年升29%至1149億元（人民幣，下同），Non-IFRS（非國際財務報告準則）純利按年升28%至301.5億元，勝預期。市場早前預測，騰訊上季收入按年增長27%至1,125億元；Non-GAAP（非通用會計準則）純利則按年升24%至292億元。騰訊未在業績報告交代美國最新對微信的交易禁令。

騰訊今日股價反覆，早市曾跌近2%，低見504元，全日收報520.5元，倒升1.4%，成交98億元。騰訊最新在德國法蘭克福掛牌的預託證券折合相當於報531元，較本港今日收市價升2%。

管理層將於今晚舉行業績會，對美國微信禁令的解讀、應對措施料成焦點，同時集團下半年遊戲推出部署、廣告業務復甦情況料也為投資者關注問題。

截至6月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達12.06億，按年、按季分別增加7340萬、360萬。

【騰訊業績】騰訊次季手遊續強勢 收入按年大增62%

網絡遊戲收入上季升4成

騰訊上季增值服務收入按年升35%至650億元，當中網絡遊戲收入增長4成至383億元，增長主要由《和平精英》、《王者榮耀》等國內遊戲及海外市場的智能手機遊戲收入增長推動，部分被電腦遊戲《地下城與勇士》、《穿越火線》收入減少所抵銷。騰訊上季手遊及電腦遊戲收入分別為360億、109億元。

金融科技及企業服務上季收入按年增長3成至298.6億元，主要反映日均交易量和單筆交易金額增加帶動商業支付收入增長，理財平台收入增長，加上公有雲消耗量增多帶動雲服務收入增長。

網絡廣告收入則按年升13%至185.5億元，其中社交及其他廣告收入增長27%至152.6億元，媒體廣告收入跌25%至32.9億元。

券商料次季手遊續強勢

受惠疫情期間「打機」需求急增，騰訊今年首季手遊收入按年大增逾6成。券商大和認為，雖然內地疫情受控後，用戶時長等漸回落至正常水平，但得益於新推出遊戲強勢開局，料第二季手遊收入仍可按年增長42%至316億元，《一人之下》、《荒野亂鬥》在國內市場推出後均表現亮眼。野村則更加進取，料騰訊次季手遊收入有望繼續按年大增6成，遠高於市場45%的預測，主要受惠首季強勁的遞延收入，以及海外市場增長貢獻。

廣告業務方面，因品牌廣告主取態審慎，料仍影響騰訊媒體廣告收入，花旗料上季按年下滑28%至31.7億元，同時社交廣告亦或因流量回落而受壓，惟部分可由電商618促銷抵消，帶動整體廣告收入按年增長15%至189億元。

收入 Non-GAAP純利 券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅 野村 1149 29% 299 27% 花旗 1101 24% 271 15% 大和 1105 24% 273 16% 美銀證券 1130 27% - - 市場預測 1125 27% 292 24%

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（第二版更新騰訊業績）

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記者：陳健婷