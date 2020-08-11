  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 06:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣 屏幕猶如透明玻璃

即市財經 23:38 2020/08/11

分享：

小米透明電視發布，為全球首部量產的透明電視。

小米 （01810） 上市10周年，除董事長雷軍首次發表公開演講外，多款重磅產品發布，當中包括全球首部量產透明電視——小米透明OLED電視，售價高達49,999元。該款電視是小米電視大師系列第二款產品，定位頂級旗艦，今晚開始預售，8月16日正式開賣。

小米透明電視去除傳統電視背板，一整塊屏幕猶如一塊透明玻璃。該款電視採用55吋OLED面板，厚度僅為5.7毫米。電視搭載聯發科（台：2454）MTK 9650定制電視芯片。

小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版紀念小米10周年

另外，小米也發布紀念10周年的小米10至尊紀念版和Redmi K30至尊紀念版。小米10至尊紀念版配備120倍超長焦鏡頭，為小米手機變焦最遠的潛望式鏡頭；採用120Hz原生10bit專業原色螢幕，同時搭載120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充。

小米10至尊紀念版由小米智能工廠打造，搭配高通（美：QCOM）SnapDragon865處理器、LPDDR5、UFS 3.1等配置，售價5299元至6999元人民幣，今晚預售，8月16日全渠道首賣。

Redmi K30 至尊紀念版則搭載天璣1000+旗艦5G處理器，配備120Hz AMOLED全面屏、6400萬超高畫質四鏡頭，售價1,999元人民幣起，8月14日開售。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

小米雷軍：日本311地震後赴日見夏普 5%硬件利潤限制曾遭股東狠批

小米雷軍：後悔與董明珠的10億賭約 小米心態膨脹埋下隱患

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 小米電視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍
【黎智英被捕】壹傳媒：集團營運無重大不利影響　大批警察進蘋果日報總部（不斷更新、附圖）
【黎智英被捕】壹傳媒：集團營運無重大不利影響　大批警察進蘋果日報總部（不斷更新、附圖）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐日夜累升6%　恒指夜期收市倒跌52點（不斷更新）