【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣 屏幕猶如透明玻璃

▲ 小米透明電視發布，為全球首部量產的透明電視。

小米 （01810） 上市10周年，除董事長雷軍首次發表公開演講外，多款重磅產品發布，當中包括全球首部量產透明電視——小米透明OLED電視，售價高達49,999元。該款電視是小米電視大師系列第二款產品，定位頂級旗艦，今晚開始預售，8月16日正式開賣。

小米透明電視去除傳統電視背板，一整塊屏幕猶如一塊透明玻璃。該款電視採用55吋OLED面板，厚度僅為5.7毫米。電視搭載聯發科（台：2454）MTK 9650定制電視芯片。

小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版紀念小米10周年

另外，小米也發布紀念10周年的小米10至尊紀念版和Redmi K30至尊紀念版。小米10至尊紀念版配備120倍超長焦鏡頭，為小米手機變焦最遠的潛望式鏡頭；採用120Hz原生10bit專業原色螢幕，同時搭載120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充。

小米10至尊紀念版由小米智能工廠打造，搭配高通（美：QCOM）SnapDragon865處理器、LPDDR5、UFS 3.1等配置，售價5299元至6999元人民幣，今晚預售，8月16日全渠道首賣。

Redmi K30 至尊紀念版則搭載天璣1000+旗艦5G處理器，配備120Hz AMOLED全面屏、6400萬超高畫質四鏡頭，售價1,999元人民幣起，8月14日開售。

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編輯：陳健婷