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【物管股業績】時代鄰里上半年核心純利升76%不派息　物管收入升44%

即市財經 23:13 2020/08/11

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時代鄰里截至6月底，在管物業管理項目298個。圖為時代鄰里主席白錫洪。

時代鄰里 （09928） 公布，上半年核心淨利潤（不包括上市開支）為8420萬元，按年升76.2%；不派息。集團上半年收入增54%至7.02億元，其中物業管理服務佔60.5%，期內收入升43.5%至4.25億元。

截至6月底，在管物業管理服務已覆蓋17個城市，在管物業管理項目298個，在管建築面積約4840萬平方米。現時約有285項合約物業管理項目尚未移交管理，未交付建築面積約2690萬平方米。

時代鄰里上半年新增物業管理合約建築面積約2730萬平方米，其中大灣區項目合約建築面積增加約1110萬平方米，其他城市項目合約建築面積增加約1620萬平方米（均不含已終止項目）。

集團物業管理在管項目中，其中在管面積約4080萬平方米的項目位於大灣區，佔物業管理服務在管建築面積的84.3%。

相關文章：【配股潮】時代鄰里折讓最多8%　配股集資8億元

 

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編輯：陳韻妍

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