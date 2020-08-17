▲ 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不

英超勁旅曼聯周日迎戰「歐霸專家」西維爾，曼聯在領先下被反勝，曼聯以1：2出局，歐霸四強止步。曼聯除了後防出錯外，近日的比賽亦再次曝露曼聯側擊能力不足，難以撕破密集防線的老問題，也令曼聯今夏的首號收購目標──年僅20歲的英格蘭翼鋒辛祖，再成網民討論焦點。

▲ 多蒙特翼鋒辛祖是曼聯今夏收購首號目標

綜合不同報道，德甲多蒙特為辛祖（Jadon Sancho）開出高達1.2億歐元（約11億港元）的轉會費，而單是首期一筆過款項就要8000萬歐元，餘下4000萬歐元按球員個人表現及球會成績，達標後分期支付。

據德國《圖片報》報道，辛祖原則上答允與曼聯簽約5年，年薪1760萬歐元（即除稅前周薪33.8萬歐元）。撇除球員獎金、簽字費、肖像權收益、經理人佣金等支出，曼聯買入辛祖的話，轉會費平均一年為1600萬歐元，加上1760萬歐元薪金，等同每年最低消費3360萬歐元。

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原則上，辛祖於多蒙特及英格蘭國家隊，均已證明自己的突破及攻擊能力，正是曼聯此刻最渴望的右翼首選，甚至有能力成為下一個超級球星。

正如一隻潛力優厚的股票，很多時是「有買錯、無買貴」，曼聯理應立即重金收購合用而升值潛力巨大的辛祖，就如當年以天價買下年齡相若的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、朗尼（Wayne Rooney）或迪基亞（David De Gea）一樣。

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弊就弊在現時環球經濟不景氣，歐洲的第二輪新冠肺炎疫情已經來襲，定於9月展開的來季賽事，最終能否如期進行也成疑問。這意味電視轉播收益隨時大打折扣，更不要說寄望球迷可再次入場，帶動門票及紀念品銷售等收入。

3360萬歐元，等同曼聯2019財政年度（截至同年6月底）近7億歐元收入的5%；對於一位超新星而言，有關支出佔收入比重，實屬可以接受的範圍。

惟值得留意的一點，就是2019財年的環球經濟仍然不俗，根據曼聯的年報，該財年從商業贊助、電視轉播及比賽門票，分別取得3.1億、2.7億及1.2億歐元收入。

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不過，曼聯稍後公布2020財年業績時，收入勢必顯著下滑，既因曼聯今季無法晉身收入極高的歐聯，更因新冠肺炎疫情令賽季一度中斷，下半季復賽只能於沒有觀眾下閉門進行，並須退回部分電視轉播費用。

外間估計閉門作賽仍須持續一段時間，故收入減少的情況，將會延續至2021財年；以比賽門票於2019財年帶來1.2億歐元、即總收入18%計，有關影響絕對不能輕視，更可謂現階段曼聯管理層，是否堅持要以天價收購球員的最重要考慮。

▲ 年輕射手格連活（右）目前串演曼聯右翼

曼聯面對的兩難局面，也是各國需要面對的現實，疫情時好時壞，經濟前景不明朗、飯碗朝不保夕下，大家還談甚麼消費信心，遑論要以未來一年預期收入的逾1成，作出一個重大收購。

今次不妨以一個實際例子作為結尾。蘋果有望今年底推出iPhone 5G，硬件會有顯著升級，只是定必價格不菲，極可能再次超越1萬港元大關；當大家猶疑應否換機之時，考慮到現有的iPhone 11、以至iPhone SE也相當好用，倒不如將價就貨，再過2至3年看看經濟再說了！

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