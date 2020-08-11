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小米雷軍：日本311地震後赴日見夏普 5%硬件利潤限制曾遭股東狠批

即市財經 22:40 2020/08/11

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小米創辦人雷軍曾經在印度的一場發布會上臨時被請上台，向米粉打招呼，他脫口而出的「Are you OK?」自此成為名句。

小米 （01810） 迎來成立10周年，創辦人、董事長雷軍發表演講，回憶10年來創業點滴。雷軍表示，2018年小米香港上市前夕曾經在武漢大學舉行一場發布會，宣布小米硬件綜合淨利潤率永遠不會超過5%，如有超過部分，將超出部分全部返還給用戶。他表示，曾經將決定告知股東，但惹起股東強烈反應，甚至有股東質問小米「還想不想上市？」「早知利潤只有5%，就不投資（小米）。」

雷軍稱，當時小米馬上要上市，反而限制公司利潤空間，惹質疑「這不是有毛病嗎？」惟他續稱，一旦小米成為公眾企業，資本就會逼迫小米做出超額利潤，「我扛得住」，但卻擔憂未來退休後，繼任的CEO無法再堅持，因此希望通過法律協議，約束小米每一代管理者，不要忘記做感動人心、價格厚道的產品的初心。

日本311地震後曾冒核輻射風險赴日

雷軍亦在演講中表示，小米早於2011年創業初期，遭全球頂級供應鏈公司拒之門外。當時為了獲得向屏幕供應商夏普（Sharp）介紹小米的機會，透過金山軟件、三井商社層層搭線，才獲得與夏普高層見面機會。

不過巧合的是，日本後來發生311大地震及核洩漏，雷軍稱曾經猶豫要不要赴日，不過最後依然與另外兩位聯合創始人林斌、劉德出發與夏普見面，當時整架飛機機艙僅得他們三名客人，大阪夏普總部也空空蕩盪，最終小米以誠意打動夏普。

雷軍在日本會見夏普時，為小米另一聯合創辦人劉德留下的照片。

小米4曾在印度滯銷

此外，雷軍也在演講中回憶小米的國際化之路，小米2014年第二季度在中國登頂，此後開始探索海外市場。不過，即使是現時取得巨大成功的印度市場，小米產品也曾經遭遇滯銷。雷軍透露，2015年1月小米4在印度發布後，竟反應冷淡，令印度公司產生50萬台、10億人民幣庫存。由於中國當時已進入4G時代，3G手機已無法再運回中國銷售，因此公司在全球尋找3G市場，並與一些石油天然氣公司、電腦銷售渠道等合作，才最終解決該批庫存。

雷軍續指，該次危機反而加快小米的國際化之路，小米目前在全球50個智能手機市場排名進入前五，上季在歐洲排名第三位，並在西班牙登頂。

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記者：陳健婷

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