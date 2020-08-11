【新股IPO】中美緊張關係持續　下半年料有6至9隻中概股回港第二上市

美國指若中概股不符會計標準明年底須除牌，加速中概股回香港上市作兩手準備。四大會計師行之一的德勤，認為中美兩國審計底稿的爭議難以在短期內解決，預計今年下半年會有6至9隻中概股到香港作第二上市。

另一間四大會計師行安永六預計，目前香港新股市場氣氛並不負面，中概股來港既可多一個平台，亦可以配合業務需要籌集資金。

現時市傳今年來港作第二上市的中概股，包括新東方教育、萬國數據、好未來教育、世紀互聯、百勝中國及華住酒店等。

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編輯：謝克迪