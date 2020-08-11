【美團挑機】暗諷華為非高科技　美團王興四處樹敵？

近日騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 股價受困於中美兩國的「科網戰」，ATM餘下的美團 （03690） 股價則愈升愈有。不知是否太過意氣風發， 美團創辦人王興最近四處樹敵，早前美團取消支付寶的選項，王興回應指淘寶亦不接受微信支付，近日又向另一間中國巨企「開火」。

王興近日指「真正的高科技產品不會怕一個國家不向你開放市場，而是一個國家怕你不賣給他，典型例子是英特爾的芯片」，雖然沒有指名道姓，但大家第一時間反應都是王興暗諷華為「不是高科技產品」。

近年中美兩國之爭其中一個戰場便是華為，中國政府大力反對美國圍攻華為。王興今次唱反調，實在令人出乎意料之外。

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編輯：謝克迪， CFA