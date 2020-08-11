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小米雷軍：後悔與董明珠的10億賭約 小米心態膨脹埋下隱患

即市財經 21:36 2020/08/11

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小米董事長雷軍在小米10周年演講中談及與董明珠10億賭約，正式認輸。

小米 （01810） 成立10周年，創辦人、董事長雷軍今晚發表公開演講，回顧小米創業10年歷程。他在演講首次談及與格力（深：000651）董事長董明珠10億賭約的前因後果，正式承認打賭輸了。他又指，後來回想，對賭約感到「後悔、內疚」，當年小米如日中天、信心爆棚，敢與格力打賭反映小米心態膨脹，也為公司後來遇到的很多困難埋下隱患。

雷軍回憶稱，2013年底在央視年度經濟人物的頒獎典禮上，主辦方希望兩人活躍場面，雷軍原本與董明珠商量，以1元打賭小米5年後營業額超越格力，沒想到董明珠在台上稱「要賭就賭10億」，此後雷軍與董明珠賭約便成為社會熱話。不過至2018年小米營收仍落後格力，反而小米在2019年以2060億元營收擊敗格力。

2016年陷入生死存亡關頭

雷軍表示，後來反思後對賭約感到後悔，當年敢與格力打賭，反映小米膨脹，心態膨脹後「就會做很多蠢事」，小米後來遇到的很多困難，也與心態膨脹有關。他指，2016年小米手機銷量暴跌，陷入困境，沒有手機廠商在銷量下跌後能再逆轉，小米處於「生死存亡之際」，主要因前5年超高速成長，累積很多問題，再在2015、2016年爆發，當時小米風雨飄搖。

雷軍又稱，2015年他接管手機部，曾經在1天內開23個會，內部士氣後來逐步好轉，同時，小米在2016年10月發布全球首部全面屏手機小米Mix，才逐步逆轉小米頹勢。

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記者：陳健婷

 

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