【黎智英保釋】壹傳媒午後倒跌近3成跌穿1元　證監會密切監察交易活動、籲格外審慎

▲ 壹傳媒股價大漲的同時，成交亦激增，周二全日成交逾42億元，為第三活躍港股。

壹傳媒 （00282） 兩日升11倍之後，今早再急升。壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》自周一（10日）早上被捕，至今日（12日）凌晨12時20分，獲准保釋離開旺角警署。壹傳媒半日仍升18%，午收1.3元，惟午後倒跌，最新跌28%，報0.79元，跌穿1元，成交額15.2億元。

黎智英周一被警方以涉違港區國安法拘捕後，壹傳媒股價卻節節上升，周一（10日）大升逾1.8倍後，昨日股價曾炒高至1.96元，不足兩日升20倍，即使收市從高位回落44%，收市價（1.1元）仍相當於兩日累升11倍。鑑於壹傳媒股價的異常升幅，證監會發表聲明，回應其所接獲與壹傳媒的價格和成交量最近大幅上升有關的大量查詢及公眾對此事的整體關注，並建議投資者在買賣壹傳媒股份時務須格外審慎。

證監會表示，一直在監察，並將繼續密切監察與壹傳媒有限公司股份有關的交易活動。證監會亦將與港交所 （00388） 合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

壹傳媒股價及成交均激增

壹傳媒股價大漲的同時，成交亦激增，昨日全日成交逾42億元，為第三活躍港股，僅次騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 。壹傳媒收市後再發公告，除周一所述警方行動後，董事會確認其並不知悉導致價格及成交量波動的原因，或須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料。

壹傳媒昨日成交股數40.86億股，超越壹傳媒發行股數26.36億股，若撇除黎智英持股18.78億股，交投股數相當於「街貨量」5.4倍。

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編輯：麥德銘、陳韻妍