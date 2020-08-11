【黎智英被捕】毛記葵涌升逾1倍 萬華媒體減持套現1040萬元

▲ 毛記葵涌今日曾創52周高，高見2.38元，收報1.55元，仍升1.07倍。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英昨日被警方以涉嫌違反港區國安法內拘捕，壹傳媒股價連續兩日爆升，其他媒體股跟隨炒高，毛記葵涌 （01716） 日內升逾1倍。萬華媒體集團 （00426） 披露，日內沽出675萬股毛記葵涌，套現1,040萬元。

毛記葵涌今日曾創52周高，高見2.38元，收報1.55元，仍升1.07倍，成交2.79億元。

萬華媒體發通告指，間接全資附屬公司TIL，今日以每股平均約1.547元，在市場上出售合計675萬股毛記葵涌，相當於毛記葵涌全部已發行股本約2.5%。未計交易成本，出售事項所得總額1,040萬元。

緊接交易完成後，TIL持有1,350萬股毛記葵涌股份，相當於毛記葵涌全部已發行股本約5%。

集團預期確認出售收益約710萬元，並將於截至2021年3月底年度確認為其他全面收益。萬華媒體續指，出售變現部分在毛記葵涌的投資，將提升集團的現金狀況及營運資金。

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