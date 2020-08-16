【內地熱話】30歲女子誤信做法事可與「鄧倫」戀愛　兩年被騙逾300萬人民幣

內地一名30歲女子因誤信做法事就可與明星談戀愛，在兩年間被騙逾300萬人民。受害人為化名為林某專經營童裝店，詐騙者則為該店的老顧客。

據澎湃新聞報道，於2017年間，詐騙者向經歷生意不順的林某推銷指，只要做場「法事」、買泰國佛牌，便可轉運，林某當時便轉賬1660人民幣。此後，林某一遇到生意或是感情不順，便會向詐騙者購買相關產品或服務。

林某於2018年與男友分手，同時詐騙者得知她非常喜歡男明星鄧倫，便把心一橫進一步進行行騙。詐騙者介紹一名中間人予林某認識並稱，只要林某購買與鄧倫一樣的佛牌再進行一場法事，便可與鄧倫談戀愛。林某更因此花上數十萬人民幣，藉此與鄧倫相戀，但從未提出質疑。及後，林某與「假鄧倫」透過「鄧倫助理」的引見下，一起藉微信以語音聊天，而中間人以要作維繫雙方感情的法事為由，多次要求對方匯款高達50次，林某均是答應。

至今年6月，由於「假鄧倫」一直不願相見，終發現其一直予中間人的匯款紀錄的收款人名稱為詐騙者老公，隨即報警。

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責任編輯：黎淑雯