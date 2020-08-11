【網民熱話】年底失業率達10%？ 恐怖過2003年沙士

最近網民們的話題離不開失業率，「打工仔」大嘆市道不景氣，擔心自己即將失業。有網民於討論區發帖，問各位網友，認為今年年底失業率會否到達10%?

相關文章：【網民熱話】父母幫手付首期男友感無面 女方：如果無樓真係唔想結婚！

有不少網友均認為失業率達10%絕對不足為奇，更指英，美，加國幾個月前失業率一早超過10%，香港步後這些西方國家後塵也很合理。

相關文章：【網民熱話】中大「神科」畢業師兄 疫情下轉當保安員 ？

另外有網民將現時環境比對2003年SARS的失業狀況，該網民指出當時的失業率大約只為7到8％，認為今次新冠肺炎的影響更大。其他網民亦指，除了要留意失業率之外，被停工或停薪留職的打工仔都不能忽視，可能已經去到勞動力的20%（非正式統計）。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！