  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】年底失業率達10%？ 恐怖過2003年沙士

環球政經 19:46 2020/08/11

分享：

最近網民們的話題離不開失業率，「打工仔」大嘆市道不景氣，擔心自己即將失業。有網民於討論區發帖，問各位網友，認為今年年底失業率會否到達10%?

相關文章：【網民熱話】父母幫手付首期男友感無面 女方：如果無樓真係唔想結婚！

有不少網友均認為失業率達10%絕對不足為奇，更指英，美，加國幾個月前失業率一早超過10%，香港步後這些西方國家後塵也很合理。

相關文章：【網民熱話】中大「神科」畢業師兄 疫情下轉當保安員 ？

另外有網民將現時環境比對2003年SARS的失業狀況，該網民指出當時的失業率大約只為7到8％，認為今次新冠肺炎的影響更大。其他網民亦指，除了要留意失業率之外，被停工或停薪留職的打工仔都不能忽視，可能已經去到勞動力的20%（非正式統計）。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 翁嘉陽

上一篇文章

【港股追蹤】移卡神話破滅？　升完2成倒跌2成

下一篇文章

【新股IPO】陸金所擬年內赴美國上市 集資逾232億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬