【防疫抗疫基金】建造業長散工保就業計劃　料8月中旬發放

▲ 新冠肺炎疫情令各行業生意受挫，第二輪「防疫抗疫基金」下的建造業「長散工」保就業計劃。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令各行業生意受挫，第二輪「防疫抗疫基金」下的建造業「長散工」保就業計劃，正由建造業議會進行審批，共接獲1,800多份建造業僱主提交申請，預料補助金於8月中旬起發放。

發展局發言人表示，留意到部份聘有臨時僱員的建造業僱主，收到政府保就業計劃通知，申請卻不符合相關要求而不獲接納，而建造業「長散工」保就業計劃，又於7月31日截止申請。故倘若收到有關僱主要求，會把個案納入建造業「長散工」保就業計劃考慮。

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不過，有關僱主須於收到保就業計劃「不獲接納」通知後的一個月內，向建造業議會提出要求，可致電3199 7377。發言人強調，該安排旨在協助誤將「長散工」保就業計劃申請，提交給政府「保就業」計劃的建造業僱主，而非延長申請時限。

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政府至今共推出兩輪「防疫抗疫基金」，截至8月9日，向約49萬名建造業工友，及約19萬所業界企業，發放共超過48億元補助金。而在「防疫抗疫基金」下，為建造業推展的其他紓緩措施，將會於8月31日截止申請。

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責任編輯：馬意文