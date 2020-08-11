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【蝕住咁賣】內地客爆散貨潮　八年蝕近百萬元

股樓投資 19:54 2020/08/11

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近期屢有內地客劈價賣樓，部分更蝕讓離場，舉例說，愉景灣悅堤近錄一宗成交，賣家為內地人，原來港買樓渡假，終因看淡後市，減價賣樓，蝕逾800萬元。及至近期，市場消息指，大埔天賦海灣3座高層C室，實用面積1,099平方呎，原叫價1,400萬元，終減價152萬元，以1,248萬元易手，減幅約一成，呎價11,356元。

相關文章：【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬

資料顯示，業主登記姓名為普通話拼音，料為內地客，並於2012年以1,299.2萬元購入上址，現持貨8年，帳面蝕約51萬元，若連稅、佣金等計，料蝕約100萬元。

值得留意的是，天賦海灣今年屢錄蝕讓，部分涉及內地買家，代理解釋說：「該盤內地客比例較高，當初不少內地客看好該區，認為該區環境清靜，且有不少特色單位供應，要花園有花園，要頂樓連天台都有，因此吸引不少內地人買。其實天賦海灣環境很好，最大問題是交通，配套又不足，與其他區相比，樓價走勢會輸蝕少少。」

相關文章：【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤

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撰文 : 黃卓賢

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