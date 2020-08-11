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【大行點睇】中升績優全日飛馳6%　滙豐上調目標價至60元

股樓投資 21:38 2020/08/11

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內地汽車代理商中升控股(00881)日前公布，截至６月的上半年業績，錄得22.9億元人民幣盈利，較去年同期增長10.1％，不派中期息。中升在上半年市道走下坡的情況下仍取得盈利增長，令市場喜出望外，推動股價全日炒上6.5%至51.15元。業績對辦，多間大行相繼上調中升目標價，當中滙豐給予其60元目標價，於外資大行中較進取。

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滙豐指，中升產品組合改善令售價得以上調，使其在疫情中仍順利取得盈利增長。該行看好中升有力於今季延續增長，主要由於疫情下受壓抑的需求獲釋放，推動豪華汽車銷路，以及去年同期的新排放標準，營造低基數效應。除了60元目標價，滙豐維持該股買入評級。

另一大行大和則指，中升上半年盈利超出預期，主要受豪華車銷售強勁帶動，同時汽車銷售毛利率改善及平均售價增長錄得記錄新高，該行將其目標價由52.3元上調至54元，維持「優於大市」評級。該行指，雖然上半年整體豪華車市場銷售量僅按年上升1％，但中升表現優於市場，其銷售量按年升6％至11.1萬輛，而毛利率亦由2.7%上升至３％，預期下半年汽車銷售表現仍較佳，料新車銷售毛利率可維持於３％，因豪華車需求強勁。大和也將中升今年豪華車銷售量增長預測，由10％上調至12％。

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撰文 : 李尚毅

中升控股（00881） 經濟

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