華融資產前董事長賴小民受賄貪污案續審 揭10年收受近18億元人幣財物

▲ 中國華融前董事長賴小民（圖）受賄、貪污、重婚案件，今日在天津市第二中級人民法院一審公開審理。

中國華融 （02799） 前董事長賴小民受賄、貪污、重婚案件，今日在天津市第二中級人民法院一審公開審理，指控其涉在2008年至2018年期間，非法收受總值近18億元人民幣財物。

內地傳媒報道，賴小民被指控在2008年至2018年期間，利用擔任中銀監辦公廳主任、華融資產總裁及董事長、華融湘江銀行黨委書記等職務上便利，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，折合17.88億元人民幣，其中1.04億元人民幣並未完成收受。

控罪續指，賴小民在合法婚姻關系存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。報道指，賴小民在庭上表示認罪、悔罪。案件擇期宣判。

賴小民落網後，央視曾經在節目中直擊賴小民一個藏匿贓款的房屋，起出2.7億元人民幣現金，重達3噸。

中國華融是中國四大資產管理公司之一，截至2019年底，中國華融總資產約1.7萬億元人民幣。

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