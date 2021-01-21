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華融前董事長賴小民受賄二審維持死刑　收賄18億人民幣、家中現金重3噸

股市 16:51 2021/01/21

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中國華融前董事長賴小民（中）被判處死刑。（天津二中院微博圖片）

中國華融 （02799） 前董事長賴小民涉嫌在2008年至2018年間，非法收受近18億元人民幣財物。賴小民受賄、貪污、重婚案去年8月在天津市第二中級人民法院一審公開審理，本月5日有一審判決。據內媒報道，賴小民受賄罪成判處死刑，貪污罪則判處有期徒刑11年。

央視新聞今日（21日）報道，賴小民受賄、貪污、重婚案二審宣判，維持死刑判決。

據早前報道，法院以受賄罪判處賴小民死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；另以貪污罪判處有期徒刑11年。

David Webb2018年揭新謎網26股 涉多家華融系股份，可見【下一頁】

控罪指賴小民利用職務便利 非法收受價值18億元財物

賴小民被控在2008年至2018年期間，利用擔任中銀監辦公廳主任、華融資產總裁及董事長、華融湘江銀行黨委書記等職務上便利，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，折合17.88億元人民幣，其中1.04億元人民幣並未完成收受。

中國華融前董事長賴小民。（資料圖片）

控罪續指，賴小民在合法婚姻關系存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。報道指，賴小民在庭上表示認罪、悔罪。

賴小民落網後，央視曾經在節目中直擊賴小民一個藏匿贓款的房屋，起出2.7億元人民幣現金，重達3噸。

中國華融是中國四大資產管理公司之一，截至2019年底，中國華融總資產約1.7萬億元人民幣。

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編輯：趙穎妍、麥德銘

港股 銀行 中國華融（02799） 中銀監 中國 財富及資產管理 貪污 重婚

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