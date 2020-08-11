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【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份

商業 19:31 2020/08/11

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保就業計劃今日(11日)公布第7批領取工資補貼僱主名單，涉及約16,900名僱主，當中不乏大企業。（資料圖片）

保就業計劃今日(11日)公布第7批領取工資補貼僱主名單，涉及約16,900名僱主，發放工資補貼額約62億3000萬元，承諾受薪僱員人數約27.7萬。當中不乏大企業，包括美心食品有限公司、擁有香港迪士尼樂園的香港國際主題樂園有限公司、麥當勞香港分公司MHK RESTAURANTS LIMITED、香港航空有限公司等。

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【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）

第7批中，美心食品有限公司獲得最多補貼，獲批3.21億元，承諾受薪僱員人數1.3萬人；其次為香港國際主題樂園有限公司獲批1.53億元，承諾受薪僱員人數約7,400人；第3為MHK RESTAURANTS LIMITED獲批1.37億元，承諾受薪僱員人數1.2萬人。

除零售餐飲業，香港航空有限公司獲批7,712萬元，承諾受薪僱員人數2,940人。

【保就業計劃】第四批僱主名單出爐　國泰航空獲發4.58億補貼

秘書處已完成處理97%合資格僱主申請
此外，「保就業」計劃秘書處正安排向下一批約7,500名成功申請僱主，發放約26億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約116,000人。目前已發放的第一期工資補貼，合共涉及約432億元，涵蓋接近146,100名僱主及承諾受薪僱員總人數約187萬。

扣除因不符合申請資格而不獲批補貼約18,000名申請者，「保就業」計劃秘書處已完成處理97%合資格僱主申請，並繼續處理最後約4,500份申請。

責任編輯：朱悅瀅

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