【澳洲疫情】莫里森料今年不解封 難重返無限制社會

▲ 澳洲總理莫里森表示，受新冠肺炎疫情持續影響，預料澳洲很可能要到明年才解封。

新冠肺炎疫情全球大流行，澳洲的第二波疫情持續。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，受新冠疫情持續影響，預料澳洲很可能要到明年才解封，更估計該國短期內難以重返無限制的社會狀態。

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澳洲的第二波疫情未有受控跡象，墨爾本所屬的維多利亞州周一（10日）再增322宗新病例，更要再度推遲重啟經濟計劃。莫里森周一表示，澳洲的國際出入境管制及新冠疫情限制措施，目前似乎仍未到位。

莫里森更預計澳洲今年或仍不會解封邊境：

如果在聖誕節前有可能（解封），我將表示歡迎。但我認為澳洲屆時不可能重返無限制社會。 （I would welcome if by Christmas it were possible, but I think it’s unlikely that we will be able to move back to a restriction-free society by then.）

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澳洲北領地首席部長岡納（Michael Gunner）表示，對維多利亞州等地區的禁令可能會持續到明年底。他更直接表示最少會於未來18個月實施嚴格的邊境管制，正考慮增聘警察及衛生官員，以加強管控人手。西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）更宣布，西澳邊界可能持續關閉到明年中。

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責任編輯：鄭錦玲