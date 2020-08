【澳洲疫情】莫里森料今年不解封 難重返無限制社會

新冠肺炎疫情全球大流行,澳洲的第二波疫情持續。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示,受新冠疫情持續影響,預料澳洲很可能要到明年才解封,更估計該國短期內難以重返無限制的社會狀態。

澳洲的第二波疫情未有受控跡象,墨爾本所屬的維多利亞州周一(10日)再增322宗新病例,更要再度推遲重啟經濟計劃。莫里森周一表示,澳洲的國際出入境管制及新冠疫情限制措施,目前似乎仍未到位。

莫里森更預計澳洲今年或仍不會解封邊境:

如果在聖誕節前有可能(解封),我將表示歡迎。但我認為澳洲屆時不可能重返無限制社會。

(I would welcome if by Christmas it were possible, but I think it’s unlikely that we will be able to move back to a restriction-free society by then.)