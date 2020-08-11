  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【澳洲疫情】莫里森料今年不解封 難重返無限制社會

環球社會熱點 19:20 2020/08/11

分享：

澳洲總理莫里森表示，受新冠肺炎疫情持續影響，預料澳洲很可能要到明年才解封。

新冠肺炎疫情全球大流行，澳洲的第二波疫情持續。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，受新冠疫情持續影響，預料澳洲很可能要到明年才解封，更估計該國短期內難以重返無限制的社會狀態。

【澳洲疫情】維多利亞州長聽證會遭圍攻 酒店檢疫官疑失職

澳洲工會籲取消Working Holiday 應優先請澳洲人

澳洲的第二波疫情未有受控跡象，墨爾本所屬的維多利亞州周一（10日）再增322宗新病例，更要再度推遲重啟經濟計劃。莫里森周一表示，澳洲的國際出入境管制及新冠疫情限制措施，目前似乎仍未到位。

莫里森更預計澳洲今年或仍不會解封邊境：

如果在聖誕節前有可能（解封），我將表示歡迎。但我認為澳洲屆時不可能重返無限制社會。

（I would welcome if by Christmas it were possible, but I think it’s unlikely that we will be able to move back to a restriction-free society by then.）

【新西蘭疫情】102日零確診後破功 4病例來自同一家庭

【新冠肺炎】美國網球公開賽 球手須簽「生死狀」

澳洲北領地首席部長岡納（Michael Gunner）表示，對維多利亞州等地區的禁令可能會持續到明年底。他更直接表示最少會於未來18個月實施嚴格的邊境管制，正考慮增聘警察及衛生官員，以加強管控人手。西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）更宣布，西澳邊界可能持續關閉到明年中。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

美國網球公開賽月底舉行 球手須簽「生死狀」
今日
美國網球公開賽月底舉行 球手須簽「生死狀」
【新西蘭疫情】102日零確診後破功 4病例來自同一家庭
今日
【新西蘭疫情】102日零確診後破功 4病例來自同一家庭
【美國疫情】專家：兒童更易傳染他人 如普通感冒易散播
今日
【美國疫情】專家：兒童更易傳染他人 如普通感冒易散播
【澳洲疫情】維多利亞州長聽證會遭圍攻 酒店檢疫官疑失職
今日
【澳洲疫情】維多利亞州長聽證會遭圍攻 酒店檢疫官疑失職
澳洲工會籲取消Working Holiday 應優先請澳洲人
今日
澳洲工會籲取消Working Holiday 應優先請澳洲人
傳染病 疫情 莫里森 出入境管制 澳洲 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽

下一篇文章

美國網球公開賽月底舉行 球手須簽「生死狀」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間20:00）