  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞

科技 20:00 2020/08/11

分享：

不少企業都在保障私隱上不遺餘力，但同時也有些被政府以發展技術為由，強制要求共享數據。

近年大數據、人工智能等技術崛起，為市民生活和企業營商帶來便利，同時引起大眾對私隱保障的關注。不少企業都在保障私隱上不遺餘力，但同時也有些被政府以發展技術為由，強制要求共享數據。

消息指，印度政府正計劃設立監管組織，要求美國大型科技企業，如亞馬遜（Amazon），Facebook及Google，共享匿名及非個人用戶數據，以助科技生態圈業務發展。對此，美國商會旗下組織就表示堅決反對，並指「強制數據共享」的行為會阻礙行業競爭，破壞公司為處理及收集數據所作出的投資及努力，另外亦會限制對發展中國家的貿易和投資。

傳印度擬設新法規　要求Facebook、Google共享用戶數據

另一方面， Google Chrome近日再被網絡安全公司揭發出現嚴重漏洞，允許黑客繞過網站支援的CSP內容安全策略，對用戶發動惡意攻擊，並藉此從遠端執行惡意程式代碼，竊取用戶個人數據資料。

而網絡安全公司更發現存在於Chrome瀏覽器內的零日漏洞，已歷時長達一年多，該零日漏洞編號為「CVE-2020-6519」，或嚴重影響全球20億Chrome用戶。雖然目前暫未有黑客利用該漏洞發動惡意攻擊的事件傳出，但Google建議所有Chrome用戶，盡快手動更新至Chrome 84或以上版本。

【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險

責任編輯：施雯雯

相關文章

紐約運輸署要求Apple更新Face ID　方便乘客戴口罩解鎖iPhone
今日
紐約運輸署要求Apple更新Face ID　方便乘客戴口罩解鎖iPhone
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
今日
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
傳印度擬設新法規　要求Facebook、Google共享用戶數據
今日
傳印度擬設新法規　要求Facebook、Google共享用戶數據
【私隱外泄】Instagram無故現bug　iOS14相機自動在程式中開啟
2020/07/27
【私隱外泄】Instagram無故現bug　iOS14相機自動在程式中開啟
【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展
2020/07/15
【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展
商會 人工智能 黑客 中國 印度 美國 Google Facebook Amazon 大數據

下一篇文章

Nreal AR眼鏡韓國率先上市　可與Note 20綑綁出售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品
【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品
【摺疊手機】微軟Surface Duo上市在即　官方產品照曝光
【摺疊手機】微軟Surface Duo上市在即　官方產品照曝光
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天