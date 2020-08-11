【每日焦點】印度擬強制美企共享數據　Chrome再現數據外洩漏洞

▲ 不少企業都在保障私隱上不遺餘力，但同時也有些被政府以發展技術為由，強制要求共享數據。

近年大數據、人工智能等技術崛起，為市民生活和企業營商帶來便利，同時引起大眾對私隱保障的關注。不少企業都在保障私隱上不遺餘力，但同時也有些被政府以發展技術為由，強制要求共享數據。

消息指，印度政府正計劃設立監管組織，要求美國大型科技企業，如亞馬遜（Amazon），Facebook及Google，共享匿名及非個人用戶數據，以助科技生態圈業務發展。對此，美國商會旗下組織就表示堅決反對，並指「強制數據共享」的行為會阻礙行業競爭，破壞公司為處理及收集數據所作出的投資及努力，另外亦會限制對發展中國家的貿易和投資。

傳印度擬設新法規 要求Facebook、Google共享用戶數據

另一方面， Google Chrome近日再被網絡安全公司揭發出現嚴重漏洞，允許黑客繞過網站支援的CSP內容安全策略，對用戶發動惡意攻擊，並藉此從遠端執行惡意程式代碼，竊取用戶個人數據資料。

而網絡安全公司更發現存在於Chrome瀏覽器內的零日漏洞，已歷時長達一年多，該零日漏洞編號為「CVE-2020-6519」，或嚴重影響全球20億Chrome用戶。雖然目前暫未有黑客利用該漏洞發動惡意攻擊的事件傳出，但Google建議所有Chrome用戶，盡快手動更新至Chrome 84或以上版本。

【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞 數十億用戶或面臨數據被盗風險

責任編輯：施雯雯