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【香港疫情】科研產品有市場　Cleanfreak.STORE如何建立顧客信心？

商業 19:30 2020/08/11

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Cleanfreak.STORE主打有科研認證的防疫產品，計劃9月前可以進駐市區設分店。作為中科寶旗下的科研產品提供線上線下的銷售渠道，以「科研」作招徠，其中一大任務是鞏固顧客信心。

【香港疫情】Cleanfreak.STORE擬進攻市區　以科研做防疫產品作賣點

自新冠肺炎疫情爆發以來，「偽科學」變成大眾關注問題之一，即以科學包裝產品，但實際上理論沒有足夠驗證支撐。Cleanfreak.STORE又可以如何提升顧客信心呢？

品牌項目經理蔡靜雯指出，店內售賣的產品已有不同權威機構認可，亦有詳細的認證報告；加上實體店可提供即場試用，望加強顧客的信心。不過，科研認證報告對於一般消費者而言，或過於艱澀難明；且顧客亦難以獲得整份報告。她亦指，品牌只能藉不同渠道解釋產品的概念及原理。

Cleanfreak.STORE實體店可提供即場試用，望加強顧客的信心。

疫情帶動科技消毒產品行業　「中科寶」無懼同行競爭

Cleanfreak.STORE現時供應來自4個品牌的產品，包括同樣屬中科寶旗下的BioEm、KleanTech，合共有15款產品。雖然現時店內主要售賣的產品均是中科寶旗下品牌，但她指正在物色不同供應商。揀選其他產品時，品牌亦會先作篩選，查證其科研認證、規格，是否採用物理性消毒等較創新的技術。

【中美貿戰】港製商品出口美國須標中國製造　港食品多內銷產品少港製

記者：葉泳珊

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