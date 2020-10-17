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【保就業計劃excel】一文看清最新保就業計劃名單（附第二期保就業名單excel下載）

即市財經 01:20 2020/10/17

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綜合多輪補貼名單至今，美心食品所獲得金額僅少過國泰、牛奶公司，以及九巴

保就業計劃第二期補貼，用以支付僱員在9至11月的工資，支撑香港經濟，首批獲批名單顯示，有1.92萬名顧主獲得補貼，涉及68.2億元，受保障的打工仔達27.22萬人，平均每家公司獲35.4萬元補貼，7家公司獲得逾千萬元的補貼，963家公司獲100萬至1000萬的補貼。

第二期已獲批工資補貼的僱主名單excel下載：https://bit.ly/2GY4qap

第一期第一至第八輪全僱主名單excel下載：(7MB檔案，包括14.5萬僱主名單，由收億元的國泰，到僅獲60元的公司全收錄)https://bit.ly/2FHWNUr

第八輪工資補貼的僱主名單excel下載https://bit.ly/2E1VbVb

第七輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/2DUKsLu

第六輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/3kyfPwd

第五輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/3iuwvTz

第四輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/2FfoF1Z

【保就業計劃】第六批保就業僱主名單出爐　香港電訊獲逾2.6億元資助最多（附最新保就業名單excel檔案下載）

【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

【保就業計劃】一文看清第四批獲工資補貼僱主名單（全港最齊第四批新增名單）

【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）

【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福獲4367萬元居首、僅次於I.T

【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）

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【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券

【零售寒冬】佐丹奴：租金減半才有經營條件 不排除關港約10間店

香港迪士尼傳要求員工下周起放無薪假　料涉4000員工

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記者：莫亦熙

經濟 就業 迪士尼樂園 航空 保就業 補貼 荃灣 香港 主題樂園 香港航空

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