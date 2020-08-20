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【保就業計劃】一文看清最新保就業計劃名單（附第8輪保就業僱主名單excel下載）

即市財經 17:31 2020/08/20

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綜合多輪補貼名單至今，美心食品所獲得金額僅少過國泰、牛奶公司，以及九巴

保就業計劃第八批獲工資補貼的僱主名單，本次的獲批的金額較細，為最後一批名單，排首名為力新清潔公司，獲批額為6388.9萬元，第三位則為東華三院，本網疏理保就業計劃的最新資料（截至8月20日），獲最大額的保就業補貼於仍是國泰，承諾受薪僱員人數為1.77萬元，獲政府補貼4.58億元，平均每人每月補貼約8628元；第二位為牛奶公司，承諾受薪僱員人數為2.16萬人，獲補貼34億元，平均每人每月補貼6163元；九巴則為1.26萬人，獲得3.2億元，平均每人每月獲補貼8580元。

第八輪工資補貼的僱主名單excel下載https://bit.ly/2E1VbVb

牛奶公司變招出擊，推出大型獎賞計劃yuu，冀刺激生意。不過，香港經營環境仍然嚴峻，GDP仍處衰退期，市場觀望第二階段的保就業計劃。

 

第七輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/2DUKsLu

第六輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/3kyfPwd

第五輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/3iuwvTz

第四輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/2FfoF1Z

第一至第七輪全僱主名單excel下載https：//bit.ly/31L8DEq

 

【保就業計劃】第六批保就業僱主名單出爐　香港電訊獲逾2.6億元資助最多（附最新保就業名單excel檔案下載）

【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

【保就業計劃】一文看清第四批獲工資補貼僱主名單（全港最齊第四批新增名單）

【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）

【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福獲4367萬元居首、僅次於I.T

【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）

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記者：莫亦熙

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