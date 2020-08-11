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【保就業計劃】一文看清最新保就業計劃名單（附第7輪保就業僱主名單excel下載）

即市財經 23:07 2020/08/11

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綜合多輪補貼名單至今，美心食品所獲得金額僅少過國泰、牛奶公司，以及九巴

保就業計劃公布第七批獲工資補貼的僱主名單，本網疏理保就業計劃的最新資料（截至8月11日），獲最大額的保就業補貼於仍是國泰，承諾受薪僱員人數為1.77萬元，獲政府補貼4.58億元，平均每人每月補貼約8628元；第二位為牛奶公司，承諾受薪僱員人數為2.16萬人，獲補貼34億元，平均每人每月補貼6163元；九巴則為1.26萬人，獲得3.2億元，平均每人每月獲補貼8580元。

第一至第七輪全僱主名單excel下載https：//bit.ly/31L8DEq

牛奶公司近期變招，推出大型獎賞計劃yuu，冀刺激生意。不過，香港經營環境仍然嚴峻，GDP仍處衰退期，政府的保就業計劃補貼工資，將於8月截止，市場憂慮9月情況未好轉，裁員壓力更大，觀望政府下一步計劃。

至於第7批保就業名單，當中美心食品成為今輪保就業名單獲得最多補貼的僱主，居歷來第四多，涉及3.21億元，並承諾聘用約1.35萬名員工。除此之外，美心旗下元氣壽司、本港Starbucks、SHAKE SHACK亦榜上有名，連同早前已獲補貼的東海堂，美心集團已從港府獲得至少獲得4.1億元工資補貼。

第七輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/2DUKsLu

第六輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/3kyfPwd

第五輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/3iuwvTz

第四輪工資補貼的僱主名單excel下載https：//bit.ly/2FfoF1Z

綜合多輪補貼名單至今，美心食品所獲得金額僅少過國泰 （00293） 、牛奶公司，以及九巴，而整個集團計算在內的話，則僅次國泰。其中今輪名單中，美心旗下元氣壽司獲4335.5萬元、擁有本港Starbucks經營權的COFFEE CONCEPTS獲超過3415.4萬元、SHAKE SHACK則獲近503.9萬元。

除此之外，營運香港迪士尼樂園的香港國際主題樂園在在今輪名單中榜上有名，獲1.5億元補貼，承諾聘用7420名員工，值得注意是，市傳香港迪士尼正要求員工下周起放無薪假，料涉及4000名員工。另外，本輪名單中，香港航空獲7712萬元，承諾聘用2940名員工、荃灣港安醫院獲2796.9萬元。

秘書處表示，今批僱主名單涉及約1.69萬名僱主，發放工資補貼額約62.3億元，承諾受薪僱員人數約27.7萬人。

【保就業計劃】第六批保就業僱主名單出爐　香港電訊獲逾2.6億元資助最多（附最新保就業名單excel檔案下載）

【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

【保就業計劃】一文看清第四批獲工資補貼僱主名單（全港最齊第四批新增名單）

【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）

【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福獲4367萬元居首、僅次於I.T

【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）

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香港迪士尼傳要求員工下周起放無薪假　料涉4000員工

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記者：莫亦熙

經濟 就業 迪士尼樂園 航空 保就業 補貼 荃灣 香港 主題樂園 香港航空
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