【保就業】美心成第7輪工資補貼最大戶　集團至少獲4.16億元僅次國泰（附第7輪保就業全名單excel下載）

▲ 綜合多輪補貼名單至今，美心食品所獲得金額僅少過國泰、牛奶公司，以及九巴

港府「保就業」計劃秘書處今日（11日）公布第七批領取6至8月工資補貼的僱主名單，當中美心食品成為今輪名單獲得最多補貼的僱主，涉及3.21億元，並承諾聘用1.3456萬名員工。除此之外，美心旗下元氣壽司、本港Starbucks、SHAKE SHACK亦榜上有名，連同早前已獲補貼的東海堂，美心集團已從港府獲得至少獲得4.1億元工資補貼。

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綜合多輪補貼名單至今，美心食品所獲得金額僅少過國泰 （00293） 、牛奶公司，以及九巴，而整個集團計算在內的話，則僅次國泰。其中今輪名單中，美心旗下元氣壽司獲4335.5萬元、擁有本港Starbucks經營權的COFFEE CONCEPTS獲超過3415.4萬元、SHAKE SHACK則獲近503.9萬元。

除此之外，營運香港迪士尼樂園的香港國際主題樂園在在今輪名單中榜上有名，獲1.5億元補貼，承諾聘用7420名員工，值得注意是，市傳香港迪士尼正要求員工下周起放無薪假，料涉及4000名員工。另外，本輪名單中，香港航空獲7712萬元，承諾聘用2940名員工、荃灣港安醫院獲2796.9萬元。

秘書處表示，今批僱主名單涉及約1.69萬名僱主，發放工資補貼額約62.3億元，承諾受薪僱員人數約27.7萬人。

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香港迪士尼傳要求員工下周起放無薪假 料涉4000員工

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記者：莫亦熙