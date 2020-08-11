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【食肆優惠】大家樂明（12日）起推買300元現金券 加送300元優惠券

即市財經 19:10 2020/08/11

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大家樂指，於全綫分店購買300元現金券，將獲贈價值300元優惠券，現金券及優惠券有效期至2021年3月31日。

本港疫情未止，港府限聚令以及晚市禁堂食措施延續，各大食肆均「出招」加推優惠吸客。連鎖餐飲集團大家樂 （00341） 表示，大家樂快餐將於本周三（8月12日）起推出全新「樂樂食 日日慳」優惠，顧客於全線大家樂分店購買300元現金券，將獲贈價值300元大家樂優惠券，現金券及優惠券有效期至2021年3月31日。大家樂稱，現金券及優惠券數量有限，售完即止。

大家樂指，優惠券包括午市及晚市任何一款焗飯享減5元優惠券 （10張）、早市「豐盛早餐」10元優惠券（5張）、 以及現金券20元減10元等。

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 經濟 限聚令 大家樂（00341） 大家樂

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