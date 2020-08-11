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【新股IPO】愛奇藝考慮回港二次上市　美股盤前微挫0.5%

分析 19:05 2020/08/11

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愛奇藝考慮回港二次上市。

據內地媒體引述消息報道，百度（美：BIDU）旗下的長視頻平台愛奇藝（美：IQ）與瑞信商討回港二次上市事宜，目前仍處於初級階段，暫未披露交易規模及時間表。目前公司市值165億美元（1279億港元），將於本周五（14日）公布上季業績。愛奇藝現美股盤前跌0.44%，報22.4美元；百度現張0.75%，報價126美元。

早前有市場消息指，騰訊（00700）計劃取代百度成為愛奇藝為大股東，整合內地長視頻市場。百度現持有愛奇藝56.2%的股份。

愛奇藝被稱為中國Netflix，與騰訊旗下騰訊視頻、阿里巴巴 （09988） 旗下優酷合稱為「愛優騰」，是內地3大主流視頻平台。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

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編輯：陳華

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