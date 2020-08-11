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美國網球公開賽月底舉行 球手須簽「生死狀」

環球社會熱點 19:05 2020/08/11

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今年在紐約舉行的美國網球公開賽，主辦方要求參賽選手簽「生死狀」，若不幸染疫，主辦方概不負責。

受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的影響下，多項體育賽事取消，如期舉行的賽事中，亦有運動員感染新冠肺炎。今年在紐約舉行的美國網球公開賽，主辦方要求參賽選手簽「生死狀」，若不幸染疫，主辦方概不負責。

「生死狀」中列明，運動員需承擔參賽時與他人接觸染疫或發生意外的風險，包括嚴重的疾病，傷害或死亡。

西班牙的拿度（Rafael Nadal）、瑞士的費達拿（Roger Federer）等多名球手，分別已因受傷等不同理由，避戰今年的美國網球公開賽。

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荷蘭網球員庫爾霍夫（Wesley Koolhof）表示：

「今年需要簽這些協議，是意料之中，但若成為往後的指定動作，未免似用新冠肺炎為由，為自己免除未來可能面對的責任和麻煩。」

（To sign a waiver like this for this years edition I expected yes.. but why does it need to be 'forever'.. This seems like using Covid as an excuse to get out of any kind of （potential） future trouble.）

受全球大流行的新冠肺炎疫情影響，多項體育賽事相繼取消。今年的美國網球公開賽將於8月31日至9月13日舉行，將是自2月澳洲網球公開賽以來的首次大型網球比賽。

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責任編輯：葉芷樺

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