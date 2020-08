日本錦織圭確診新冠肺炎 女單二姐夏勒退出月底美網賽

網球女單世界排名第二、羅馬尼亞的夏勒(Simona Halep)宣布,不會參加本月底揭幕的美國網球公開賽(美網)。目前正在美國備戰的日本球手錦織圭,近日則確認染上新冠肺炎,但若能如期康復及通過新冠肺炎病毒檢測,仍有望趕及參加美網。

▲ 日本網球名將錦織圭確診新冠肺炎

西班牙的拿度(Rafael Nadal)、瑞士的費達拿(Roger Federer)等多名球手,分別已因受傷等不同理由,避戰今年的美網。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情的影響下,多項體育賽事取消,如期舉行的賽事中,亦有運動員感染新冠肺炎。今年在紐約舉行的美網,主辦方早前要求參賽選手簽「生死狀」,若不幸染疫,主辦方概不負責。

「生死狀」中列明,運動員需承擔參賽時與他人接觸染疫或發生意外的風險,包括嚴重的疾病,傷害或死亡。

▲ 今年在紐約舉行的美國網球公開賽,主辦方要求參賽選手簽「生死狀」,若不幸染疫,主辦方概不負責。

荷蘭網球員庫爾霍夫(Wesley Koolhof)表示:

「今年需要簽這些協議,是意料之中,但若成為往後的指定動作,未免似用新冠肺炎為由,為自己免除未來可能面對的責任和麻煩。」

(To sign a waiver like this for this years edition I expected yes.. but why does it need to be 'forever'.. This seems like using Covid as an excuse to get out of any kind of (potential) future trouble.)