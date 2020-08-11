【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理

▲ 廠商會認為，港商申領「原產地來源證」時，面臨「身份不明」的尷尬局面，有機會引致暫停所有輸美產品。（法新社圖片）

美國政府最新公告，將於最新草案落實後，所有香港製造的產品，出口到美國須標籤為「中國製造」。香港中華廠商聯合會（廠商會）認為，美方「制裁」香港的行為無理，漠視國際經貿基本原則，表示極度遺憾。

廠商會現為其中一間獲認可簽發「產地來源證」的機構。他又指，港商將包裝由「香港製造」改為「中國製造」，會引起簽發「產地來源證」的混亂，加上香港獲授權發出「產地來源證」的機關，遵從香港產地來源規則簽發文件，規則更按國際認可慣例及標準訂定。

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該會認為，美國強行要求「香港製造」產品更改產地是指鹿為馬，加上「香港製造」為港商的軟實力，對消費者而言是質素和信心保證，此舉或多或少削弱香港產品在當地的獨特性和競爭力；同時讓港商申領「原產地來源證」時，面臨「身份不明」，更甚不被相關地方海關認可的尷尬局面，最後有機會引致暫停所有輸美產品。

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另外，根據關稅暨貿易總協定（GATT），各締約成員在執行有關產地標示之法令時，對於輸出國工商業所造成之不便，應減至最低程度。該會重申，美國在關稅以外，向香港施加技術性貿易壁壘，即進一步破壞國際貿易秩序。

該會期望香港有關當局，向世界貿易組織（WTO）作出投訴，並與內地相關部門就「產地來源證」的問題進行協調，找出解決方案。

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責任編輯：馬意文