  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理

商業 19:10 2020/08/11

分享：

廠商會認為，港商申領「原產地來源證」時，面臨「身份不明」的尷尬局面，有機會引致暫停所有輸美產品。（法新社圖片）

美國政府最新公告，將於最新草案落實後，所有香港製造的產品，出口到美國須標籤為「中國製造」。香港中華廠商聯合會（廠商會）認為，美方「制裁」香港的行為無理，漠視國際經貿基本原則，表示極度遺憾。

廠商會現為其中一間獲認可簽發「產地來源證」的機構。他又指，港商將包裝由「香港製造」改為「中國製造」，會引起簽發「產地來源證」的混亂，加上香港獲授權發出「產地來源證」的機關，遵從香港產地來源規則簽發文件，規則更按國際認可慣例及標準訂定。

【中美貿戰】港製商品出口美國須標中國製造　港食品多內銷產品少港製

該會認為，美國強行要求「香港製造」產品更改產地是指鹿為馬，加上「香港製造」為港商的軟實力，對消費者而言是質素和信心保證，此舉或多或少削弱香港產品在當地的獨特性和競爭力；同時讓港商申領「原產地來源證」時，面臨「身份不明」，更甚不被相關地方海關認可的尷尬局面，最後有機會引致暫停所有輸美產品。

【中美貿戰】香港製商品出口至美國　日後需標記為「中國製造」

另外，根據關稅暨貿易總協定（GATT），各締約成員在執行有關產地標示之法令時，對於輸出國工商業所造成之不便，應減至最低程度。該會重申，美國在關稅以外，向香港施加技術性貿易壁壘，即進一步破壞國際貿易秩序。

該會期望香港有關當局，向世界貿易組織（WTO）作出投訴，並與內地相關部門就「產地來源證」的問題進行協調，找出解決方案。

【中印角力】印度擬獎勵生產「特定產品」　挑戰中國市佔

責任編輯：馬意文

相關文章

【日本經濟】日上市企業預計純利挫36% 仍有2成逆市賺錢
今日
【日本經濟】日上市企業預計純利挫36% 仍有2成逆市賺錢
【香港疫情】實體展暫停　港商自組綫上美食展吸客
今日
【香港疫情】實體展暫停　港商自組綫上美食展吸客
【香港疫情】網上展覽增商機　24小時開放吸客
今日
【香港疫情】網上展覽增商機　24小時開放吸客
BALENCIAGA長輩圖廣告　宣傳內地七夕限定系列
今日
BALENCIAGA長輩圖廣告　宣傳內地七夕限定系列
商會 中華廠商聯合會 香港中華廠商聯合會 香港 中國 美國 關稅 世界貿易組織 產品

上一篇文章

【香港疫情】科研產品有市場　Cleanfreak.STORE如何建立顧客信心？

下一篇文章

【香港疫情】Cleanfreak.STORE擬進攻市區　以科研做防疫產品作賣點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國經濟】金融海嘯後首次經濟衰退　英國GDP錄史上最大跌幅挫21%
【英國經濟】金融海嘯後首次經濟衰退　英國GDP錄史上最大跌幅挫21%
【酒店自救】星級酒店推悠長住宿優惠　低至43折、每日每人$116.7
【酒店自救】星級酒店推悠長住宿優惠　低至43折、每日每人$116.7
【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現
【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現
【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資
【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資
【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位
【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位
【抗疫奇招】日本薩莉亞自製「食事用口罩」　防止進食時飛沫傳播？（有片）
【抗疫奇招】日本薩莉亞自製「食事用口罩」　防止進食時飛沫傳播？（有片）