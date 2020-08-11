【香港疫情】Cleanfreak.STORE擬進攻市區　以科研做防疫產品作賣點

本港第三波疫情尚未受控，市民對防疫用品的需求持續。防疫概念店Cleanfreak.STORE早前在機場開設期間限定店，冀以「科研」打入大眾市場，擬9月前進駐市區設分店。

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Cleanfreak.STORE屬中科寶旗下品牌，作為同系科研品牌的集合銷售點。現時僅得機場內的期間限定店，營運至9月初。品牌項目經理蔡靜雯透露，現與大型發展商洽談，物色合用的店面。加上疫情嚴峻，她希望最快9月前可以在市區設立分店。她又指，防疫用品現時是市民的必需品，故開店計劃沒有特定目標地區，「最重要是方便顧客，即使午飯時間、下班後亦可買到。」

▲ 品牌項目經理蔡靜雯透露，現與不同大型發展商洽談，正物色合用的店面。

投資50萬 每日營業額過5位數

基於這個考慮，Cleanfreak.STORE在4月份決定投資約50萬元，在機場開設首間分店。蔡靜雯指，即使在疫情爆發期間，航班減少，但仍有不少市民需要到機場工作，亦包括往來香港的航班的機組人員。他們工時長，往往下班到達市區後，已難以添置防疫物資。

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該店在7月份開業，即遇上第三波疫情爆發。蔡透露，即使機場人流不多，但銷售表現仍合乎預期。Cleanfreak.STORE現時供應來自4個品牌的產品，包括同樣屬中科寶旗下的BioEm、KleanTech。品牌每日營業額超過5位數字，亦希望可長駐機場。不過，據她了解，長期租約需要預先入標，惟目前已滿。因此，現時正與機場方面商議，欲繼續以短期租約形式營運該分店。

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記者：葉泳珊