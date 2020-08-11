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【新冠肺炎】新西蘭102日零確診斷纜　再現4宗本地感染個案

環球政經 19:22 2020/08/11

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新西蘭在過去102日，連續錄得本地零新冠肺炎確診個案，惟此紀錄在周二（11日）被打破。當地再次錄得4宗本地感染個案，4人來自奧克蘭的同一個家庭。奧克蘭將於明天提高針對新冠肺炎的警戒至第3級，實施為期3天的封鎖措施。

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在第3級警戒下，公眾設施、酒吧、餐廳和一般商店必須關閉，學校也會停課，藥房和超市則會維持開放。國內其他地區的警戒級別也會調升至第2級，即會限制民眾聚集的規模。

4宗新病例當中，首名確診者是家庭中的50多歲的成員，其餘家庭成員接受檢測後，有3人也呈陽性反應。由於4人近期沒有海外旅行，故屬本地感染病例，當局正對患者的緊密接觸者和同事安排病毒測試及隔離。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，即使已盡力避免本地感染病例，但於102天後仍在不受管理隔離檢疫設施內發現新的病例，會做好應對準備和計劃。

全球確診新冠肺炎的個案已超過2,000萬宗，有逾73萬人染疫死亡。

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責任編輯：楊子瑩

疫情 奧克蘭 新西蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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