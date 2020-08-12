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【公司心戰室@iM網欄】過於精叻反是弊病？　MT面試攻略

名人薈萃 17:04 2020/08/12

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又到畢業季節，是公司每年招聘見習行政人員（MT）放榜的時候。前天在餐廳遇到人事部的山姐，我好奇地問：「今年MT的質素如何？」誰料山姐邊搖頭邊歎氣道：「挑選艱難！」

「難在何處？請細道來。」我問。

她答：「條件好的，自不然搶手，最後未必選中我們公司。結果總算湊合6人，雖與往年數目不相伯仲，但今年所見，更難找到合適的人選，而且外國畢業的比例愈來愈高。」

我想起，問題是否出於我之前所言的「竹升」英語佳、土炮英語水平不足？山姐回應說：「非也，香港尖子雙語水平都不錯；外國回來者英文固然佳，對於中文一般聽講還可以，就是閱讀及書寫能力較弱。」既然本土生中英皆優，問題出在哪裏？

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硬背資料毫無創意

山姐說：「我向來以為我們這一代以前接受傳統所謂『填鴨式』的教育制度，只硬啃書本，照理不比新一代活潑自由，但近年面試的經驗令我發覺香港新一代學生的問題是過於精叻。」

此話何解？「本地大學生都偏向猜度主考者想要甚麼答案，猶如考試捉試題般，於是答案大都顯得公式化、標準化。例如將公司的年報資料背得滾瓜爛熟，又懂得引述不同的數據。這樣的回答都像同出一轍，似乎受過同一公關訓練，應對如流，不假思索，令人懷疑公司的面試問題是否已在坊間流傳，並有模擬答案。毫無個性與創意，考財經分析員的職位或許適合。」

她續說：「反觀外國回流的大學生，表現較自然、真誠。老實說，面試的問題，何來標準答案？面試的問題，只為求觀察應徵者的思維方式，以及如何處理問題。雖然有些人的答案大膽偏差，惹人發笑，但起碼生動活潑，腦筋靈活，直話直說。這些初生之犢或許未能掌握某些專業概念，但起碼讓人覺得孺子可教，假以時日必成大器。」

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女生談吐外表較優

山姐所言甚是。應徵者要知道一間機構招聘見習行政人員，即是招攬未來領導人才。其他的優勢自然包括求學時積極參與的課外活動，加上好成績，動靜皆宜，發揮團隊精神，必予人良好印象。

山姐又指出：「在招聘面試中，女生愈來愈優勝，語言能力常較男生為佳，加上打扮大方，成熟淡定，氣質得體的話，自然有利。」

「男生容易讓人誤會過於滑頭，感覺適合當Sales多於管理人員。那些裝作自信，表面瀟灑者，又讓人看得出正努力掩飾內心的緊張。」

山姐還說：「目前本地大學生的問題是對應徵的企業情況瞭若指掌，但時事常識卻薄弱。面試問題扯遠一點，涉及本地及國際新聞的話，許多人便暴露出無知貧乏。」

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態度誠懇大膽回答

大家要知道，見工面試僅是製造對話的互動機會，能否給予所謂正確答案是次要的。主考人員每天接見人數眾多，與別人的答案相若，便難見突出。面試時不妨大膽提出有趣的觀點，讓主考追問，在回答稍為艱澀的問題時，毋須急於搶答，宜組織思考，有條不紊。不明白的問題，別害怕要求主考人員清楚說明，免得答非所問。不知曉的便坦白表示不知道，但要爭取機會表達其他方面的意見，令人覺得盡管你技術及資料上或有不足，但思考及分析能力強，態度積極，這點極為重要。

作者_施伯樂

60後，從低做起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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撰文 : 施伯樂

欄名 : 公司心戰室

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