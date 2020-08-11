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【藍籌豬肉股】萬洲：料最快年底內地豬價格回落 下半年業務前景不樂觀

即市財經 18:51 2020/08/11

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萬洲主席兼行政總裁萬隆指，考慮到目前的經濟環境，暫時沒有併購計劃，會等待疫情以及環球經濟好轉，才決定擴張計劃。

受非洲豬瘟影響，內地豬肉價格持續高企，上半年內地生豬平均價格為33元（人民幣，下同），萬洲國際 （00288） 透露，連同水災以及疫情等的因素，現時生豬價格已推升至38元以上，預期短期價格維持高位，年底或明年初才會開始回落。

主席兼行政總裁萬隆表示，雖然內地水災對養殖業影響只是局部及短暫，惟疊加非洲豬瘟以及疫情等因素，對下半年的業務前景不太樂觀。他指，考慮到目前的經濟環境，暫時沒有併購計劃，會等待疫情以及環球經濟好轉，才決定擴張計劃，現在先專注內部調整，提高生產效率及競爭力。

萬洲5間位於美國的廠房，因受到新冠肺炎拖累而暫時關閉。萬洲表示，現時已回復生產，但產能未完全恢復。上半年美國生豬價格維持在95美仙左右，按年跌約17%，仍處於較低位置。

至於中美貿易戰對出口豬肉的影響，管理層指，上半年由美國出口至中國的豬肉維持正常，進口政策及稅率等未有變化。可是，由於美國疫情未受控，屠宰場開工不足以及產出減少，或令下半年出口至中國的豬肉減少。

相關文章：【藍籌豬肉股】內地生豬價格大升逾倍　萬洲上半年收入升12%

【豬肉廠】萬洲旗下美國史密斯菲爾德下周一重開屠宰區 5月下旬全面復工

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編輯：袁諾曦

香港股票 萬洲國際（00288） 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 中美貿易戰 非洲豬瘟
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