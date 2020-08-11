【何鴻燊遺產】長房次女何超賢向法庭登記知會備忘　何家第四名成員登記

▲ 何鴻燊長房次女何超賢透過律師樓就父親的遺產向高等法院登記知會備忘。

賭王何鴻燊今年5月逝世，其長房次女何超賢繼胞妹何超雄後，今（11日）亦透過律師樓就父親的遺產向高等法院登記知會備忘，要求法庭勿在未有通知她的情況下，將父親的遺產授予書蓋章。



現年62歲的何超賢（Angela）是何家長房黎婉華的女兒，亦是何家現時多名子女之中最年長的一人，其胞妹何超雄（Deborah）早於父親逝世後約1星期，便率先登記知會備忘，是何鴻燊遺孀中的第一人。

何超雄、何超瓊等已先後登記

其後何鴻燊的外甥何東舜銘，以及二房長女何超瓊亦相繼登記知會備忘。對於胞妹何超雄早前登記知會備忘，何超賢早前接受傳媒訪問時強調毫不知情，亦批評胞妹做法會影響長房，令人誤以為長房一致同意提出該法律行動。



事實上，何超雄早於今年5月亦曾就家族信託基金事宜，入稟高院向胞姊何超賢興訟， 要求胞姊交出多項關於父母信託的文件，包括信託憑據及所有信託架構等。何超雄當時亦要求胞姊交代她所得的報酬、運用權力或相關行動的律師往來等資料。



何鴻燊今年5月26日於養和醫院逝世，享年98歲。早前有律師指出，有人就遺產登記知會備忘，通常意味著為爭產官司揭開序幕，因為提出相關登記的人，多數是對於遺產執行人的身公或遺囑真確性有爭議，因此才要求法庭在將遺產授予書蓋章前先通知他們。

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記者：楊詠渝

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