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恒指反彈513點 濠賭股造好 金沙升近一成

即市財經 18:35 2020/08/11

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財經焦點速覽

港股市場氣氛略轉正面，恒生指數全日反彈513點，收市報24890點，仍受制25000點，成交接近1414億元。騰訊 （00700） 升2.3%，收報513.5元。珠海周三恢復赴澳旅遊簽注，濠賭股造好，金沙 （01928） 及銀娛 （00027） 分別升9.8%及5.5%。壹傳媒 （00282） 續向上，曾升6倍，最終升逾3倍。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】壹傳媒升逾3倍　恒指夜期續彈挑戰25000點大關（不斷更新）

【濠賭股急升】珠海周三恢復赴澳旅遊簽注　美銀：9月全國解禁合理預期（第三版）

【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）

【天價罰款】滙豐渣打有份　美國過去十年向違反制裁令銀行罰近1200億

【美國制裁】美國海關：香港出口貨品9月25日起須列來自「中國」

香港迪士尼傳要求員工下周起放無薪假　料涉4000員工

【精選投資分析】

港股報復式反彈 恒生阻力二萬五 國指待破牛熊綫（第六版）

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欄名 : 財經焦點速覽

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