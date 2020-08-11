恒指反彈513點 濠賭股造好 金沙升近一成
即市財經 18:35 2020/08/11
港股市場氣氛略轉正面，恒生指數全日反彈513點，收市報24890點，仍受制25000點，成交接近1414億元。騰訊 （00700） 升2.3%，收報513.5元。珠海周三恢復赴澳旅遊簽注，濠賭股造好，金沙 （01928） 及銀娛 （00027） 分別升9.8%及5.5%。壹傳媒 （00282） 續向上，曾升6倍，最終升逾3倍。
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