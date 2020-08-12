【閱文業績】閱文績後跌逾12%　半年盈轉虧蝕近33億 新麗傳媒商譽減值40億（第二版）

▲ 閱文上半年因新麗傳媒商譽減值，錄近33億人民幣虧損，經調整盈利也大降逾9成。

閱文 （00772） 上半年轉虧損32.96億元（人民幣，下同），為上市以來首次錄得虧損，主要受新麗傳媒商譽及商標權減值撥備共44億元拖累。即使撇除相關影響，閱文非國際財務報告準則純利也按年大跌94.4%。閱文績前跌3.2%，收報50.6元，成交2.8億元。

閱文績後跌逾12%，低見43.85元，成交8542萬元。

閱文半年收入則按年增長9.7%至32.6億元，在線業務收入按年增長5成至24.95億元，版權運營及其他收入則按年跌42%，主要受新麗傳媒業績拖累，上半年新麗傳媒蝕9710萬元。閱文上半年平均月活躍用戶達2.33億，平均月付費用戶達1060萬，按年分別增加7.5%、9.3%。每名付費用戶平均每月收入按年增長逾5成至34.1元。

閱文新管理團隊在上半年業績會上對業務進行回顧指出，核心在線閱讀業務面臨挑戰、免費閱讀業務未能達預期、IP業務與新麗傳媒的整合未能充分發揮協同效應。

閱文首席執行官程武指，由於國家影視政策變化和上半年新冠肺炎疫情的衝擊，令新麗傳媒收入未能達預期及減值，未來將會高度重視其發展。

與騰訊合作加深 冀閱文IP作品進行有效的動漫、遊戲、影視轉化

程武稱，新管理團隊將帶領閱文業務與騰訊產生更大協同效應，充分挖掘閱文IP作品在動漫、遊戲、影視整個產業鏈的價值。影視方面，目前僅倚靠新麗傳媒及騰訊影視不足以充分開發集團眾多的IP作品，希望與更多影視公司及視頻平台進行項目合作，開發如《慶餘年》這類優秀作品。

他續稱，將閱文IP進行有效的影視轉換，思路同樣適用於動漫、遊戲領域。目前閱文動漫已經與騰訊動漫進行聯動，同時也與騰訊遊戲團隊開展合作，將閱文IP開發成新遊戲。

去年推出的免費閱讀應用「飛讀」，其表現並未匹配閱文對應的網絡文學龍頭地位。程武坦言，閱文過去對免費閱讀產品的投入較為克制，效果並不理想，冀未來推出更多產品矩陣，並強化與騰訊旗下微信公眾號、瀏覽器等產品合作，依託騰訊的流量吸引更多付費閱讀。

（第二版增管理層言論）

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編輯：陳健婷、陳華