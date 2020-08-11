【閱文業績】閱文半年盈轉虧蝕近33億 新麗傳媒商譽減值40億

▲ 閱文上半年因新麗傳媒商譽減值，錄近33億人民幣虧損，經調整盈利也大降逾9成。

閱文 （00772） 如盈警預告，上半年由盈轉虧，錄得虧損32.96億元（人民幣，下同），主要因新麗傳媒商譽及商標權減值撥備共44億元。即使撇除相關影響，閱文非國際財務報告準則純利也按年大跌94.4%。閱文績前跌3.2%，收報50.6元，成交2.8億元。

閱文半年收入則按年增長9.7%至32.6億元，在線業務收入按年增長5成至24.95億元，版權運營及其他收入則按年跌42%，主要受新麗傳媒業績拖累。閱文上半年平均月活躍用戶達2.33億，平均月付費用戶達1060萬，按年分別增加7.5%、9.3%。每名付費用戶平均每月收入按年增長逾5成至34.1元。

閱文表示，新冠疫情以及不斷變化的宏觀環境確實公司業務表現產生了負面影響，但也使公司認識到閱文在過去幾年累積下的一些結構性問題。這些問題使公司市場份額逐漸下滑，並弱化了公司的競爭優勢，是導致本次業績不如人意的根本原因。

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編輯：陳健婷