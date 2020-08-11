英國餐飲業喜訊 半價優惠首周1000萬次使用

受新型冠狀病毒疫情重挫的英國餐飲業，獲英國政府出錢兼出口全力支持，最近推出的堂食半價優惠反應熱烈，推出首周使用次數已達到逾1000萬，無疑為飲食業帶來極大鼓舞。

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英國政府為鼓勵民眾外出用饍，除了口頭勸喻，更推出非常實質的措施，8月起逢周一至周三堂食一律半價，直接「開庫」支持餐廳。財政部表示，半價優惠推出首周，使用人次達逾1050萬。

據統計，參與計劃的餐廳多達8.3萬，種類十分多元化，由獨立咖啡店、酒吧、肯德基（KFC）等連鎖餐廳，以至米芝蓮星級餐廳，均涵蓋其中，民眾可以優惠價錢光顧多種不同餐廳，難怪反應熱烈。

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計劃成功吸引英國人外出用餐，上周一至周三晚上6時後晚飯時間，全國各商業街的人流量上升18.9%，午飯時間人流亦增加9.6%。

據統計，平均每份用餐補貼額為5英鎊，是最高補貼額的一半，計劃首周總開支約5000萬英鎊。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）形容，民眾對補貼計劃反應之熱烈，令人讚嘆（amazing）。

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他稱大量英國人外出用餐，不僅僅是享用美食，更是實實在在幫助200萬飲食業從業員。財政部希望，計劃可幫助數以十萬計曾因封城停業的餐廳，支援140萬被休假的飲食業人士。

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責任編輯：林建忠

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